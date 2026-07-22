El tiempo en Rosario: cómo estará el pronóstico este jueves y el impacto del frío polar en la región

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Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo
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Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos
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El campo le pide al gobierno que no avance contra el instituto de la carne
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Muerte de un policía: tres años de suspensión y multa económica para un club de Cañada de Gómez
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La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"
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Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre
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De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino
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La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012
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Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa
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Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica "un nuevo ataque"