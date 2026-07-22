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El tiempo en Rosario: cómo estará el pronóstico este jueves y el impacto del frío polar en la región

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado y la llegada gradual de un sistema de aire frío proveniente del sur

22 de julio 2026 · 22:50hs
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Tras días inestables

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Tras días inestables, el frío continuará en Rosario durante toda la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una jornada marcada por el descenso de la temperatura, con una marca mínima que se ubicará en los 8º y una máxima que no superará los 15º, enmarcada por un cielo que se presentará mayormente nublado a lo largo de todo el día.

El repunte de la inestabilidad de las jornadas pasadas dará paso a un ambiente fresco y seco, con vientos que soplarán de manera leve desde el sector sudeste rotando al noreste, propiciando el avance de condiciones típicas de pleno invierno en la ciudad y alrededores.

>> Leer más: Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descensos en las temperaturas de Rosario

Frío polar desde el sur

Este descenso en los registros locales se inscribe en un fenómeno de mayor alcance impulsado por el ingreso de un frente frío con aire polar proveniente desde la Patagonia.

Las condiciones climáticas de la región se verán modificadas por esta masa de aire antártico que domina el sur argentino, donde rige un alerta roja por temperaturas extremas bajas que han provocado nevadas y marcas térmicas persistentes.

De todos modos, especialistas en el clima aclararon que el pulso polar no llegará con la misma intensidad extrema registrada en el sur del país —donde el impacto sobre la salud es considerado de alto a extremo—, aunque sí se sentirá el reacomodamiento de los termómetros en el centro del país en la antesala de los últimos tramos del invierno.

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