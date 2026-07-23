Colapinto, incendiado con la Fórmula 1 por sentarlo junto a dos españoles en la presentación del GP de Hungría

Ocurrió apenas días después de la final del Mundial 2026, en la que España venció 1 a 0 a Argentina. "Fue una decisión desacertada", dijo.

A Colapinto no le gustó nada que lo sentaran junto a dos pilotos españoles horas después de la final del Mundial perdida por Argentina.

Franco Colapinto no ocultó su enojo con la Fórmula 1 por hacerlo participar en la presentación del Gran Premio de Hungría junto a los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, apenas días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

"Fue una decisión desacertada de la organización", dijo el piloto argentino para resumir su bronca

En diálogo con la cadena ESPN, el periodista Juan Fossaroli le consultó si creía que la elección había sido intencional y Colapinto respondió con evidente fastidio que pareció armado "a propósito".

“No, es una vergüenza. Es que estoy de malhumor, voy a mejorar, pero estoy prendido fuego. Pero sí, tengo la conferencia con ellos, seguramente hablemos de Fórmula 1”, expresó el pilarense.

“Por suerte Sainz había dicho que después de cuatro o cinco días se iba a olvidar del Mundial, así que seguro ya se habrá olvidado”, comentó entre risas.

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Colapinto: "España fue un merecido campeón"

Sin embargo, el resultado de la final terminó siendo uno de los temas centrales de la conferencia ya que al ser consultado por la consagración de España, Colapinto reconoció el mérito del campeón.

“Fue duro. España ha jugado el mejor fútbol del Mundial y son los merecidos campeones. Estoy orgulloso de Argentina”, expresó.

Es una vergüenza, estoy de malhumor. Voy a mejorar, pero estoy prendido fuego Es una vergüenza, estoy de malhumor. Voy a mejorar, pero estoy prendido fuego

El piloto argentino afrontó las preguntas con visible incomodidad, aunque mantuvo un tono respetuoso al analizar el rendimiento del seleccionado español y evitó alimentar cualquier polémica con sus colegas. Además, en todo momento insistió en que el foco de la conferencia debía estar puesto en la actividad de la Fórmula 1.