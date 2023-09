Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann, no invitó a su mamá a su fiesta de 15 años

Hace algunas semanas, Cubero aseguró que su hija estaba preparando una celebración para el próximo 18 de octubre, cuando cumplirá sus 15 años. “Ella es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención. Quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta” , contó en Intrusos.

La modelo publicó un fuerte posteo en sus redes sociales luego de que circulara la versión de que no fue invitada al cumpleaños de 15 de su hija Indiana. Nicole compartió una frase en inglés que se viralizó rápidamente. “You either quit or keep going, they both hurt”, decía la historia de Instagram, que en español significa “renunciás o seguís: las dos opciones duelen”.