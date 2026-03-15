Náutica: el río Paraná se volvió a vestir de fiesta con la regata Rosario-Arroyo Seco

Brujas, Sottovoce y Ganesh II se destacaron en la tradicional regata náutica Rosario-Arroyo Seco que abrió el calendario anual del Club de Velas Rosario

La regata Rosario-Arroyo Seco se hizo notar por el río Paraná. Una competencia náutica de gran nivel.

Con otra competencia de alto nivel en el río Paraná , la ciudad y la región siguen mostrando la gran cantidad de citas deportivas y actividades que se llevan adelante en ese majestuoso escenario natural que le da vida, atracciones y movimiento. En ese fantástico telón de fondo, este sábado, las embarcaciones Brujas y Sottovoce fueron las grandes protagonistas de la jornada naútica y se destacaron en la clásica regata Rosario - Arroyo Seco , que representa la primera competencia del calendario anual del Club de Velas Rosario.

Vale remarcar que esta prueba comenzó alrededor de las 10 de la mañana del sábado desde Rosario y congregó a 33 embarcaciones, que corrieron 18 millas náuticas hasta la ciudad de Arroyo Seco.

Vale recordar que la largada se dio con poco viento y, promediando la carrera, las condiciones mejoraron, pero en el final el viento volvió a perder intensidad lo que impidió que algunas embarcaciones pudieran cruzar la línea final de la regata.

Las clasificaciones de la regata náutica

En la clasificación por flotas, Brujas se quedó con la general de PHRF Regata, mientras que Sottovoce ganó la general de PHRF Crucero, consagrándose ambos como los vencedores de sus categorías.

En tanto, la embarcación Ganesh II obtuvo la Cinta Azul, distinción que distingue al barco que completa el recorrido en el menor tiempo real, siendo el primero en cruzar la línea de llegada.

Vale precisar que la competencia se realizó bajo el sistema de hándicap PHRF (Performance Handicap Racing Fleet), que permite que embarcaciones de diferentes tamaños y características compitan en igualdad de condiciones mediante la corrección de los tiempos de navegación según el potencial de velocidad de cada barco.

La Rosario-Arroyo Seco es una de las regatas tradicionales más importantes en la vela en la región y estableció el comienzo del calendario anual del Club de Velas Rosario, que reúne durante el año a destacados navegantes y embarcaciones de distintos clubes de la zona.

Así, el sábado, el río Paraná se convirtió en el mejor marco, el más adecuado, para otro evento deportivo de gran nivel.