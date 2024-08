Imane Khelif disfrutó de un rotundo cambio de look

Luego del vértigo de la competencia olímpica, la boxeadora fue agasajada en un importante centro de estética de su país. La visita tuvo un cambio de look rotundo y un mensaje conmovedor de la institución. En su cuenta de Instagram se pueden ver las palabras dedicadas desde Beauty Code a la campeona mundial. “Al lograr su medalla, no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia ”, comienza la dedicatoria acompañada por un video de la transición antes y después del cambio.

“Para mí, ella es una estrella, una favorita de todos los tiempos. Desde Hassiba Boulmerka, icono de mi generación, ninguna deportista, tan bella como una mujer, tan radiante como una amazona de Auras, había despertado tanta polémica como ella”, y continúa: “Imane, al cambiar su apariencia, no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiere, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos. Sólo necesita estrategia, fuerza y pegada, que es la esencia de su personalidad”.