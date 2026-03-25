Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el fin de mes, se acerca el recambio de cartelera y por ende la última oportunidad de ver algunas de las obras que se presentaron durante marzo. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 26 al 29 de marzo, esta es la agenda teatral rosarina:

Una obra sobre el origen de las movilizaciones que determinaron el 8 de Marzo como el Día internacional de la Mujer. Dirección: Celso Hugo Cardozo.

Intérpretes: Malena Scarafía, Giulianna Dondo, Nacarí Pérez Ortega, Kimey Rodríguez, Martina Gaido, Yazmin Pautasso, Martina Puricelli, Santiago Impini y Faustino Sabadini.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. "Y a su doble criatura apodó...": Una noche de tormenta de 1816. Cinco poetas, un desafío y demasiados excesos. Antes del amanecer, entre rayos y sangre, nacen dos criaturas y dos géneros literarios: Frankenstein y El Vampiro. La ciencia ficción y el vampirismo. Actúan: Agustina Rodríguez y Lautaro Angaroni. "El fin de las cosas": Un libro. Una silla. Un reloj. Todavía existen en nuestra memoria. ¿Por cuánto tiempo más?. Actúan: Doris García y Djordi Méndez. "El trato": Una llamada. Una decisión. Un millón puede cambiarle la vida a cualquiera ¿o no?. Actúan: Mire Cavalieri y Bruno Cesan. "35: Seguir al instinto es un lujo para pocos ¿estarías dispuesto a pagar el precio? Actúan: Cecilia Patalano y Juan Ferragutti.

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Sesión golfa. "La viuda de Braian": Mercedes quiere volver a casarse. Acudir a un vidente para contarle la noticia a su difunto marido Brian, no resultó ser tan buena idea. Actúan: Adriano Espinosa, Victoria Picech y Matías Suleimen. "No Nato": en el futuro, no habrá terapia mejor que mirar a los ojos lo que nunca, jamás sucedió". Actúan: Milton Bloise y Cralos Pellegrino. "Yo soy el p*rno del futuro": Kam no es más que la actualziacion de las fantasías más morbosas ¿seguro quiere tener acceso?. Actúan: Camila Hidalgo Solis y Mauro Sabella. "El salto": Dos amigos, una ventana. ¿Una decisión? Actúan: Pablo Walfisch y Martín Fumiato.

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Viernes 27 de marzo

- "El Brote". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958).



A un actor se le comienzan a desdibujar los límites entre la ficción y la realidad y ahora hasta desconfía de quien escribe los acontecimientos de su propia vida. ¿Qué clase de personaje somos en esta historia? "El brote", de la Compañía Criolla, retrata con acidez las obsesiones y neurosis contemporáneas. Es una potente exploración meta teatral sobre la realidad y la ficción en la vida de un actor.

"El brote" fue seleccionado para la programación oficial de las ediciones 2024 y 2025 del Festival Santiago a mil. El texto fue publicado por Editorial Atuel y va por su tercera edición, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos de la editorial. Dramaturgia y dirección: Emiliano Dionisi. Interpretación: Roberto Peloni

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-“Y todo el Jazz”. 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Un elenco de teatro independiente de Rosario abre las puertas de un ensayo muy particular del icónico musical “Chicago”. Bajo la mirada exigente de su director, los intérpretes deberán darlo todo en escena… sin perderse en el intento.

Dirección y puesta en escena: Mara Fernández. Elenco: Angela Fernández Alcántara, Camila Di Vito, Pilar Montenegro, Ezequiel Spolli, Enzo Ramírez, Irina Petryszak, Paloma Bramajo, Sebastián Meli.

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- “Comando Geronte” . 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148) .

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Ante la inminente venta de su casa de toda la vida y tener que abandonar el barrio, recurren a todos los medios a su alcance para enfrentar y resolver los conflictos que se ciernen sobre ellos. Una historia de acá a la vuelta. Con situaciones desopilantes. Conmovedora y divertida. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez con la dirección de Miguel Franchi.

-”Mirta muerta”. 21hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

Tres hombres y una mujer se encierran en un lugar perdido en medio de la nada. Reconstruyen fragmentos de un crimen ante la visita inesperada de un extraño. Las versiones se difuminan, y la violencia late bajo cada palabra. Mirta Muerta explora la verdad como un espejo roto. Con una atmósfera que combina tensión, absurdo y humor negro, la obra propone una experiencia inquietante donde el espectador es invitado a armar y desarmar su propia hipótesis sobre lo ocurrido.

Actúan Lara X. Fonrradona, Isabel Allegra, Lautaro Roche, Andrés Gaede, Stefano Wil, Raziel Sosa, bajo la dirección deTania Abril Scaglione.

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- "El Declive". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

"Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños...” Un día cualquiera. Dos matrimonios. Palabras que se olvidan. Preguntas que vuelven sobre el amor y la construcción de la felicidad. Respuestas incómodas. El caos. Una curva descendente, inevitable...la de la vida.

Actúan: Edgardo Frances, Chelo Longhi, Norma Valek, Marita Vitta. Dirección: Raúl “Quico” Saggini.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 28 de marzo

- "Le Frigó de Copi". 21hs. Teatro Lavardén (Mendoza 1085)

El desborde y la sensibilidad de la pluma de Copi regresan a la escena de la mano de la directora Tatiana Santana y el despliegue escénico de Manu Fanego. En esta pieza intensa, delirante y conmovedora, nos sumergimos en un viaje que aborda la identidad, la soledad y la resiliencia desde un lugar único y vibrante.

Madame L se ha retirado de la moda y dedica sus días a escribir sus memorias. El día de su cumpleaños número 50, la rutina se quiebra con un regalo inesperado de su madre: una heladera en medio del living. A partir de ese momento, inicia un viaje disparatado junto a los personajes que marcaron su vida: su amante, su editor, su chofer, un detective, su psiquiatra y su mucama. Cuando todo parece perdido, un amor especial aparecerá para acompañarla en el tramo final de su travesía.

Con una puesta en la que Manu Fanego interpreta a 10 personajes diferentes, Le Frigó es una experiencia teatral que combina el humor ácido de Copi con una profunda humanidad. Dirección General: Tatiana Santana.

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-”Solo como una perra”. 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

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A 25 años de su estreno, Juan Pablo Geretto, regresa con el unipersonal que marcó un antes y un después en su carrera artística.

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- "Neva". 21hs. La orilla infinita (Colón 2148).

Dos actrices, un actor, una obra, un ensayo…una pequeña revolución. Rusia 1905, mientras se ensaya El Jardín de los Cerezos de Antón Chejov se mezclan en la escena tres mundos en estrecha relación, de esas relaciones que nos da el teatro, extremas, necesarias. Masha y Aleko actores de la compañía asisten a Olga, viuda de Antón Chejov, en su deseo de recuperar las formas perdidas. Complicidades, traiciones, realidades y ficciones se cruzan en un juego que finalmente es excusa para contarnos, para intentar decir.

Actúan: Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías con texto de Guillermo Calderón. Dirección de Gabriel Romanelli.

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- "Las escenas secundarias". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

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¿Qué es lo que realmente construye una historia de amor? ¿Los grandes acontecimientos o esos momentos aparentemente menores que, acumulados, lo dicen todo? Las escenas secundarias pone el foco en aquello que suele quedar al margen: los detalles, los desvíos, las discusiones mínimas, los gestos insignificantes. Esas escenas que, aisladas, podrían parecer irrelevantes, pero que juntas componen el mapa completo de un vínculo. En escena, un hombre y una mujer atraviesan sin tregua los lugares universales del amor: el encuentro, la fascinación, la rutina, el desencuentro, la ironía, la pelea, el juego, la dependencia, la despedida y el regreso.

De Romina Mazzadi Arro, con la actuación de Vanina Frustagli y Martín Dieguez.

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- "Hamlet se va de gira". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Sin embargo, las marionetas exigen salir a escena, de gira, volver a los escenarios. Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar. Se trata de una producción de Arteón que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.

Actúan: Matías Tamburri, Santiago Pereiro, Bárbara Zapata, Liliana Gioia , Juan Biselli y Fernando Galassi. Dirección y dramaturgia: Néstor Zapata.

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

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Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

-"Desgaste Articular". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

En una institución de kinesiología de Rosario, los vínculos entre pacientes y profesionales se van tensando. Un inesperado ascenso de una mujer, amarga como un repollo, despierta los celos de colegas, y una lucha por el poder y la ambición. En este lugar se entrelazan las vidas de personas para quienes la infidelidad es la única regla y los romances son descartables. Deseos no resueltos y mentiras alimentan el ciclo destructivo de las parejas.

Actúan: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailen Formaggio, Andrea Guastella, Federico Morabito, Julián Morabito, Marilina Orellano, Gabriel Sánchez, Ian Sweeny. Dramaturgia y Dirección: Mariana Valci.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 29 de marzo

- "Barrio Tesis". 20hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



En una esquina cualquiera del conurbano tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más, se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. "Barrio Tesis" es una obra coral que transita la frontera entre la memoria y la pérdida, entre lo que fue y lo que está por irse. En un tiempo suspendido, los personajes resisten como pueden al cambio, a la despedida, al olvido.

La pieza propone una dramaturgia que entrelaza lo realista con lo simbólico, lo frontal con lo espectral, lo dicho con lo callado. Una poética de barrio que honra la amistad, el arraigo y el gesto pequeño como construcción de patria.

Versión libre y dirección Manu Fiore. Actúan: Joaquín Garde, Lautaro Zencic, Nicolás Puglisi.