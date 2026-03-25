"Love is Blind Argentina": 15 años de prisión para un exparticipante por violencia de género

Santiago Martínez, quien conoció a Emily Ceco en el reality, recibió la pena por “tentativa de femicidio”

Santiago Martínez recibió fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio contra su ex pareja

Este miércoles por la mañana, la Justicia condenó a Santiago Martínez, exparticipante de “ Love is Blind Argentina”, a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra su expareja, Emily Ceco. La dupla se conoció en el reality de Netflix y, tras un poco más de un año de relación, ella lo denunció pública y judicialmente por violencia de género.

En febrero de 2025, la joven contó en un programa de streaming un episodio reciente donde Martínez la había golpeado y ahorcado tras un episodio de celos. "Me pegó una trompada en la cabeza de atrás. Le pedí que no me pegue y me dijo que era una puta y me volvió a pegar. Me quise ir y me trabó contra la puerta, me empujó contra la cama. Él es muy grandote, mide 1,90 y tiene mucha fuerza", relató Emily.

"Ahí me empezó a ahorcar con mis propios brazos, le decía por favor que me deje, me estaba lastimando mucho. Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda y me dice: 'llorá ahora, pelotuda, hace dos horas no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario'. Le pedía por favor y no paraba", agregó.

La reacción de Emily a la condena

Poco después, Ceco asentó la denuncia acompañada por su abogado Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández. El juicio comenzó hace dos semanas, con instancia oral.

“Mientras yo declaraba, me contaron que él se estrujaba las manos, se pegaba trompadas. Me hace pensar que incluso en ese momento él se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces”, contó Emily a los medios mientras transcurría el juicio.

Cuando se dio a conocer el fallo y la sentencia, Ceco se abrazó a su abogado y a Fernández. “Por fin voy a tener paz. No quiero festejar porque obviamente hay familia del otro lado pero, por fin voy a tener paz”, dijo la joven visiblemente conmocionada.

“Se hizo justicia por mí”, sumó, pero además por otras mujeres “que también fueron víctimas de Santiago”. “Es bastante reparadora esta sentencia. Son 15 años de vivir en paz”, cerró.



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Cómo inició la relación entre Santiago y Emily de "Love is Blind"

Santiago y Emily fueron una de las primeras parejas formadas en la instancia de citas a ciegas. Sin embargo, a lo largo del reality la audiencia cuestionó varias actitudes que él mostraba frente a cámara, vinculadas a los celos y el control. Algunos lo calificaron de machista y violento.

Cuando le consultaron por esas percepciones en redes, Emily aseguró que no era el caso. “Nosotros leemos las redes sociales, sabemos lo que se dice. Lamento si alguna chica pasó por una situación rara con él, pero yo no estoy pasando por esa situación. Se lo que es vivirlo, pero si Santi hubiese tenido un comportamiento violento conmigo yo le hubiese marcado la cancha y no le hubiese dado oportunidad a que me pida disculpas”, dijo en una entrevista con Caras poco después de terminado el reality.