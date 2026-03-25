La librería Craz cierra sus puertas: el viernes habrá una fiesta de despedida en el Pasaje Pan

La librería especializada en arte gráfico decidió bajar sus persianas tras siete años. En honor a su historia y su públio, habrá una cita con música y brindis

Fundada hace siete años, la librería Craz se especializó en la venta y divulgación de la historieta nacional, fanzines y arte gráfico.

La librería Craz , ubicada en el Pasaje Pan, se prepara para una despedida a lo grande. Este viernes 27 de marzo, el espacio ubicado en la galería más antigua de Rosario tendrá su último encuentro con el público, en una jornada especial pensada para homenajear su recorrido y decir adiós.

Cabe recordar que la decisión de cerrar sus puertas se conoció en el último mes y generó un fuerte impacto en el circuito cultural de la ciudad. El cierre se da en medio de un contexto económico adverso, marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos de los servicios y las dificultades para reponer libros.

Fundada hace siete años, Craz se especializó en la venta y divulgación de la historieta nacional, fanzines y arte gráfico . Desde su apertura, el local número 10 de la galería de Córdoba entre San Martín y Maipú se convirtió en una vidriera y lugar de encuentro de escritores, artistas y editores vinculados al mundo del dibujo y del arte gráfico.

Ante las dificultades de poder seguir manteniendo el espacio, su dueño Javier Craz comunicó que la libreria bajará sus persianas. Pero antes hará una despedida abierta al público con música en vivo y tragos.

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La despedida de Craz

A través de sus redes sociales, la librería adelantó detalles de la despedida: “Los invito a tomar algo desde las 19 horas". La música estará a cargo del DJ Emilio Delmar y Uma Cimarrona.

Además, en el mismo posteo expresaron el sentido del encuentro. “Es un encuentro para poder agradecer todos estos años en este espacio. Como ya saben despedimos el espacio físico pero Craz seguirá siendo de alguna manera. Habitaremos el pasaje de otras maneras. Pero me parecía que estas paredes se merecían una despedida”, escribió Javier Craz en la publicación.