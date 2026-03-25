La Capital | Zoom | Emilia Mernes

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Emilia Mernes desmintió versiones sobre la pelea con Tini y María Becerra y pidió frenar el odio en redes. “Cada día aparece un nuevo invento”, afirmó

25 de marzo 2026 · 19:53hs
Emilia Mernes quedó en el ojo de la tormenta

Emilia Mernes quedó en el ojo de la tormenta

En medio de la creciente polémica que la enfrenta con otras figuras del pop argentino, Emilia Mernes publicó un fuerte descargo en redes sociales donde negó versiones que circularon en los últimos días y pidió frenar el nivel de agresión.

El conflicto, que la vinculó con Tini Stoessel y María Becerra, escaló en redes sociales con acusaciones cruzadas, especulaciones y la intervención de otras figuras del espectáculo.

A través de una historia de Instagram, Emilia explicó por qué decidió hablar públicamente después de varios días de silencio. “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”, expresó.

La cantante desmintió así distintas versiones que circularon en redes, en un contexto marcado por rumores sobre internas en la escena musical.

En su descargo, también apuntó al clima de violencia digital que rodea el conflicto: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

En ese sentido, buscó bajar la intensidad de la disputa y aclaró que las diferencias personales ya habían sido abordadas en privado: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”.

Además, dejó abierta la puerta a recomponer los vínculos: “Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

El tramo final del mensaje reflejó el impacto emocional de la situación. “Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”, escribió.

El apoyo de Duki

En medio de la controversia que rodea a Emilia Mernes, Duki publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que salió a respaldar públicamente a su pareja y cuestionó las críticas que circularon en redes sociales.

“Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero”, escribió el referente del trap argentino.

El posteo llega en un contexto de fuerte exposición mediática para la cantante, quien quedó en el centro de debates y opiniones en redes sociales por un supuesto conflicto con Tini Stoessel y María Becerra. Además, empezaron a circular rumores que hablan de supuestas infidelidades y actitudes de Mernes con los jugadores de la selección argentina.

En ese marco, Duki fue contundente: “Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.

Lejos de entrar en la polémica de manera directa, el músico eligió destacar la intimidad de la relación: “Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado”.

El mensaje también incluyó una fuerte defensa hacia la Mernes: “Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado”.

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Qué pasa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra

Yanina Latorre habló sobre el conflicto toda esta semana. El escándalo involucra a Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra y sumó en los últimos días a figuras cercanas a la selección argentina como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes. Durnate su programa "Sálvese Quien Pueda", la conductora describió un escenario de rivalidad creciente entre las artistas.

En redes sociales, el tema cobró fuerza tras detectarse que varias figuras dejaron de seguir en redes sociales a Mernes. En ese contexto, Latorre anticipó el conflicto desde su cuenta de Instagram: "Les estoy armando el lore de Emilia Mernes, María Becerra y Tini. Denme tiempo. Hay dos malísimas. Hay una choriza. Estoy armando la historia. Hay una muy zorra".

Según explicó la conductora, la tensión comenzó en 2024, cuando Tini Stoessel hizo una pausa en su carrera. Durante ese período, parte de su equipo (bailarines y un estilista) empezó a trabajar con Emilia Mernes.

Al retomar su actividad, Stoessel buscó recuperar a esos profesionales, pero varios decidieron continuar con Mernes. "Cuando ella paró, las recomendó de buena onda. Lo lógico sería: ‘Bueno, ahora volvés, te los devuelvo, yo sigo mi camino’", sostuvo Latorre.

La situación escaló cuando la cantante pidió exclusividad y algunos integrantes eligieron quedarse con Mernes. "Tini exige exclusividad y el estilista eligió a Emilia", afirmó.

Latorre también remarcó el impacto de esta disputa en el ambiente artístico: "Por eso, en el ambiente la llaman a Emilia ‘La chorizo de equipos’. El problema es que Emilia tiene muy mala fama con esto de los bailarines. Tini fue generosa con Emilia y ella se le quedó con la gente".

>> Leer más: Yanina Latorre desmintió los rumores de vinculación el caso $LIBRA: "No necesito dinero sucio de nadie"

El rol de María Becerra en el conflicto

La conductora señaló que el vínculo entre Tini Stoessel y María Becerra se fortaleció en el último tiempo, lo que habría profundizado la distancia con Mernes. "Hace poco Tini dio una nota donde dijo que estaba muy pegada a María Becerra. Cuenta que les pasaron cosas que las unieron, se especuló mucho sobre esto. A mí me cuentan que Tini es un amor y es influenciable, María aprovechó la situación y le infló la cabeza", aseguró.

En paralelo, Latorre describió el impacto del “unfollow” en redes y apuntó contra Mernes: “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no sólo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots".

También explicó el efecto en cadena que generan estas acciones: "Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir".

Latorre fue más allá y relató una supuesta maniobra durante la organización de un show de María Becerra en River: "Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró pero empezó a amenazar a los bailarines".

Según su versión, la cantante habría influido en el entorno artístico: “Emilia usó el poder de Duki y esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico".

>> Leer más: Confesión de Wanda Nara a Maxi López en "MasterChef": "Estuviste en mi momento más difícil"

Los casos de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

El conflicto también alcanzó a figuras vinculadas a la selección argentina. Latorre compartió por qué Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia: "Empecé a llamar a medio Miami porque Antonela no quiere ser parte del chisme y quedar pegada. Una persona allegada a Antonela me lo contó, pero se dieron cuenta hoy cuando fue lo de Tini. Fue hace 10 días que la dejó de seguir. Hizo una limpieza de las personas a las que seguía a partir de todo lo que pasó con la foto de Messi con Donald Trump. Todo el mundo le empezó a pegar a Messi y a dejarlo de seguir. En el medio la vio a esta, con la que no tenía onda, no le gustaba y la dejó de seguir". Además, agregó: "Me dicen que Antonela dejó de seguir a esta chica un poco por solidaridad con Tini".

En cambio, Valentina Cervantes desmintió cualquier vínculo: "Nunca la seguí. La vi una sola vez en mi vida", le habría dicho a la conductora.

En cuanto al resto de las parejas de los jugadores de la "Scaloneta", Latorre explicó que el enfado se debe a la polémica fiesta que se organizó cuando salieron campeones.

"Las botineras detestan a Emilia Mernes. Hace poco cuando ganó Argentina hubo una fiesta, ella se apersonó en esta fiesta y las malas lenguas dicen que a las mujeres de la Selección nos les gustó ni la actitud ni la mirada de ella. No tenía una actitud familiar", aseguró.

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