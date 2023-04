Ike Parodi, una voz rockera que tiene un sello de identidad

En un abanico que se mueve entre el rock y el blues, Ike le canta al amor perdido en el tema que da título al disco (“Despierto en mi cama en mi habitación/ No tiene ventanas tampoco estás vos/ No hay muebles, no hay ropas tiradas de ayer/ Parece que el tiempo dejó de correr”); a la incertidumbre que dejó la pandemia en “Camino lento” (“Camino lento para pensar/ Extraño el aire de la ciudad/ Comprar un disco de Bonnie Rait/ Y en un bar sentarme a esperar”); y hasta a la batalla por ser uno mismo en medio de una sociedad cada vez más materialista en “Cambiar el mundo” (“No voy a perder mi identidad!/ Huesos como flores destrozadas/ Sueños rotos contra una pared/ Gente desfilando hacia la nada/ Pienso que así no puede ser”).