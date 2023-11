Hicieron "match" en Tinder y la primera cita fue en "Los 8 escalones"

La joven contó que hacía un mes que había “matcheado” con Segundo y este era el primer encuentro. “Pero qué... ¿Hicieron la cita acá en este estudio? Nada que ver. No, no lo puedo creer. ¿En serio? Me joden”, consultó el conductor.

“No me pudo acompañar nadie y me dijo bueno, voy, llevo sandwiches de miga”, replicó Segundo, ante la incredulidad de Kaczka. “¡Me estás jodiendo que nada más vinieron acá! Es una genia que te acompañó. Yo no sé dónde termina, pero hacen linda pareja. Me pone contento que haya sido acá”, contestó entonces Guido, posicionándose como fan de la pareja.