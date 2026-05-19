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Premios Martín Fierro de TV Abierta 2026: uno por uno, todos los ganadores

La ceremonia premió a los mejores programas y figuras más destacadas de la televisión en una noche llena de reconocimientos, emoción y sorpresas

19 de mayo 2026 · 09:03hs
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Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro, además de otras dos estatuillas

La televisión argentina celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro 2026, la ceremonia que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para distinguir a las figuras, programas y producciones más destacadas de la pantalla chica.

La gala se realizó con conducción de Santiago del Moro y reunió a actores, periodistas, conductores y productores de todos los canales de aire. La noche dejó momentos emotivos, como lo fue la ovación a Mirtha Legrand, que con 99 años, se hizo presente una vez más en la gala de premiación. Además, fue reconocido Enrique Macaya Márquez, quien cubrirá su 17º Mundial consecutivo a sus 91 años.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con el tradicional segmento “In Memorian”. La cantante Ángela Torres interpretó “Recuérdame”, canción de la película Coco, mientras APTRA recordó a las figuras fallecidas durante el último año.

Entre los homenajeados estuvieron Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “El Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro

El gran ganador de la noche fue Guido Kaczka, quien se llevó el Martín Fierro de Oro por su trayectoria y actualidad en la televisión.

En el cierre de la ceremonia, Santiago del Moro anunció el premio más esperado: “Llegó el momento. El ganador es Guido Kaczka. Fuerte aplauso, más que merecido. Una vida dedicada al trabajo. Nació prácticamente en la televisión”.

Visiblemente emocionado, el conductor agradeció el reconocimiento y destacó su vínculo con la pantalla chica. "La tele es mi vida. Encontré una forma de vivir acá desde que soy muy chico. Me bancan y me quieren mucho, lo sentí esta noche", expresó.

Además, agregó: "Trabajé en todos los canales. Es una forma de vida, me gusta vivirla así. Mi hobbie es mi trabajo. Tengo mucho más de lo que imaginé".

Antes de cerrar su discurso, prometió: "Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando mucho por la televisión".

Lista completa de ganadores de los Premios Martín Fierro 2026

Ficción

  • Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

  • Opinión Pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

  • Polémica en el Bar – América

Deportivo

  • ACTC – TV Pública

Futbolístico

  • Mundial de Clubes – Telefe

Noticiero diurno

  • Telenueve al Mediodía – El Nueve

Noticiero nocturno

  • Telefe Noticias – Telefe

Interés general

  • LAM – América

Musical

  • La Peña de Morfi – Telefe

Magazine

  • Cortá por Lozano – Telefe

Cultural educativo

  • Tierras – Telefe

Entretenimientos

  • Buenas Noches Familia – El Trece

Big Show

  • Otro Día Perdido – El Trece

Reality

  • MasterChef Celebrity – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe

Viajes y turismo

  • Por el Mundo – Telefe

Programa de servicios

  • ADN Buena Salud – TV Pública
  • Aire de Campo – TV Pública

Jurados

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity

Branded Content

  • Intuiciones by Bplay – Telefe

Labor en conducción femenina

  • Wanda Nara – MasterChef Celebrity

Labor en conducción masculina

  • Guido Kaczka – Buenas Noches Familia

Labor periodística femenina

  • Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha

Labor periodística masculina

  • Rolando Graña – América Noticias y GPS

Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatti – Intrusos

Panelista femenina

  • Analía Franchín – A la Barbarossa

Panelista masculino

  • Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano

Mejor actor

  • Luciano Cáceres – Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Mejor actriz

  • Gimena Accardi – La Voz Ausente

Revelación

  • Ian Lucas – MasterChef Celebrity

Labor humorística

  • Agustín “Rada” Aristarán – Otro Día Perdido

Autor/Guionista

  • Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo – La Voz Ausente

Director

  • Eduardo Pinto – Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Director de no ficción

  • Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido

Aviso publicitario

  • Decíselo, Quilmes – ABI InBev / La América

Producción integral

  • La Voz Argentina – Telefe

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