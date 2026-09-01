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María Becerra llega a Rosario con el "Quimera Tour"

La Nena de Argentina volverá a presentarse en la ciudad el 12 de diciembre en su gira nacional. Las entradas están por salir a la venta

1 de septiembre 2026 · 13:39hs
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María Becerra llega a Rosario con su Quimera Tour

María Becerra llega a Rosario con su "Quimera Tour"

María Becerra, una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional, vuelve a Rosario por segunda vez. La cantante llegará a la ciudad el próximo 12 de diciembre, como parte de su "Quimera Tour", con un espectáculo 360° que recorrerá distintas ciudades del país.

Cabe recordar que la primera y última vez que María estuvo en la ciudad fue el domingo 17 de noviembre de 2024, cuando se presentó en el Predio Ferial Parque Independencia (ex Rural) ante más de 10.000 fanáticos, como parte de su gira mundial #Tour24. Ahora, luego de marcar un antes y un después con sus shows en River Plate, en el que se presentó ante más de 130.000 personas, María Becerra vuelve a salir de gira por el país para presentar su último disco y s show 360°.

Una de las primeras paradas del tour será Rosario. Junto a sus personajes Maite, Jojo, Shanina y Gladys, la Nena de Argentina llegará el 12 de diciembre en el Autódromo Municipal de Rosario (Jorge Newbery 8498), donde la cantante promete reencontrarse con sus fanáticos rosarinos y repasar sus grandes éxitos junto con las canciones de su nueva etapa artística. Las entradas estarán a la venta próximamente.

>> Leer más: Diseño argentino: la historia detrás del vestido de María Becerra en la final del Mundial 2026

Las entradas para María Becerra

Las entradas para María Becerra tendrán una instancia de pre venta, exclusiva con Macro Visa, a partir del jueves 3 de septiembre las 13 hs, a través de la página oficial de TurboEntrada.com.

A partir del viernes 4 de septiembre a las 13 hs se habilitará la venta general con todos los medios de pago. Hay cuotas sin interes con distintas tarjetas de crédito.

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