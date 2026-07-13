Gran Hermano: quiénes siguen en la casa, qué pasa con Andrea del Boca y lo que se sabe del final

Tras una temporada marcada por entradas, salidas y cambios, el reality se prepara para la gala de eliminación mientras se define cuándo será la gran final

A casi seis meses de su estreno, "Gran Hermano: Generación Dorada" continúa al aire y se mantiene como el programa más visto de la televisión. Si bien esta edición ya no alcanza los picos de rating de temporadas anteriores , sigue liderando su franja horaria y se ubica por encima del resto de la programación de Telefe, incluso de ciclos como Pasapalabra y Telefe Noticias.

Cabe recordar que la decimocuarta edición del formato en Argentina llegó el 23 de febrero bajo la conducción de Santiago del Moro, con una propuesta inédita: en lugar de reunir únicamente a participantes desconocidos, apostó por un elenco integrado por influencers, celebridades de TikTok, exfutbolistas y figuras mediáticas, entre ellas Andrea del Boca y Divina Gloria.

Desde el comienzo, la convivencia estuvo marcada por renuncias, ingresos, reemplazos y nuevas incorporaciones, una dinámica que terminó convirtiéndose en una de las características distintivas de esta temporada. Lejos de perjudicar al programa, esos constantes cambios mantuvieron la competencia en el centro de la conversación.

En materia de audiencia, el reality también atravesó distintas etapas. Los partidos de la selección argentina durante el Mundial de Clubes provocaron una baja general en todos los programas y Gran Hermano no fue la excepción. Sin embargo, el ciclo volvió a estabilizarse alrededor de los 10 y 11 puntos de rating, suficiente para mantenerse como el programa más visto de la pantalla. En un escenario marcado por la escasez de ficciones nacionales y a la espera de nuevos realities, el ciclo conducido por Santiago del Moro continúa siendo la principal apuesta de entretenimiento de Telefe.

A medida que avanza la competencia, el reality continúa sumando eliminaciones, cambios dentro de la casa y nuevas estrategias entre los participantes. En ese escenario, surgen muchas preguntas. ¿Quiénes siguen en carrera por el premio? ¿Cómo quedó conformada la casa? ¿Para cuándo está previsto que finalice Gran Hermano: Generación Dorada?

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Quiénes continúan en la casa de Gran Hermano

A casi seis meses del inicio de la competencia, en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada todavía hay 18 participantes. Cabe recordar que esta edición comenzó con 28 jugadores, aunque a lo largo de los meses la cantidad varió debido a eliminaciones, renuncias, reemplazos y nuevos ingresos.

Luego de la tradicional cena de nominados, que se llevó a cabo el domingo, este lunes uno de los seis jugadores en placa deberá abandonar la casa. Los nominados de la semana son Luana, Sol, Yisela “Yipio” Pintos, JC, Emanuel y Manu. Tras la gala de eliminación, quedarán 17 participantes en carrera por el premio mayor.

Además de los seis nominados, quienes continúan en competencia son Pincoya, Manuel Ibero Durigón, Juani Car, Cinzia Francischiello, Yanina Zilli, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Sebastián Cola, Steffy “Campanita” Pereira, Mariela Pietro y Alejandra Majluf.

Según confirmó Santiago del Moro, ya no ingresarán nuevos jugadores. “Se cerró la puerta para competir. Sí podrían llegar a ingresar ex participantes o familiares, como ha sucedido en otras ediciones, pero solo para acompañar durante uno o varios días. No para competir y ganar. Los finalistas y el ganador están ahí dentro”, aseguró el conductor.

La aclaración del conductor llega en una edición que estuvo atravesada por una gran cantidad de movimientos. A diferencia de temporadas anteriores, Generación Dorada se caracterizó por las numerosas salidas voluntarias, reemplazos e ingresos inesperados que modificaron constantemente la competencia. Uno de los casos más llamativos fue el de Andrea del Boca, quien abandonó la casa en tres oportunidades.

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Andrea del Boca en Gran Hermano

Desde el inicio del reality, uno de los ingresos más comentados de Gran Hermano fue el de Andrea del Boca. La actriz, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, acaparó la atención desde el comienzo de la competencia y su recorrido dentro del reality terminó reflejando una de las dinámicas que caracterizaron a esta temporada: las entradas y salidas de participantes.

Durante su paso por el programa, Del Boca tuvo dos salidas previas antes de su última despedida. La primera ocurrió por un problema de salud que requirió atención médica, mientras que la segunda se produjo luego de una caída que también obligó a que recibiera asistencia. En ambas oportunidades logró regresar a la casa.

Sin embargo, esta vez la situación fue diferente. Durante la última gala de nominación, la actriz fue convocada al confesionario, donde le comunicaron que su hija había pedido que dejara la competencia debido a que su madre no se encontraba bien de salud.

“Estoy de acuerdo. Siempre dije que estaba acá, pero también con el acuerdo de que ellas me necesitaban… Primero están mi mamá y mi hija”, expresó la actriz entre lágrimas.

Según confirmó Santiago del Moro, la puerta para nuevos ingresos ya quedó cerrada, por lo que Del Boca no tendrá una nueva oportunidad de regresar al juego.

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Cuándo termina Gran Hermano

Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de Telefe, en las últimas horas comenzó a circular una posible fecha para la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada.

Según se filtró en distintos medios de comunicación, el reality conducido por Santiago del Moro tendría previsto su cierre el próximo lunes 31 de agosto.

El premio de Gran Hermano

El ganador de Gran Hermano: Generación Dorada no solo se quedará con el reconocimiento de haber sido elegido por el público, sino que también accederá a un importante premio económico y distintos beneficios.

Según la información difundida por la producción, quien logre imponerse en la gran final recibirá 84 millones de pesos, una casa, una moto y cerveza gratis durante un año.