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Picante frase de un histórico jugador de Inglaterra contra Messi: "Lo vamos a mandar a dormir"

El exmediocampista Joe Cole palpitó el cruce de semifinales contra la selección argentina y se mostró confiado que los ingleses avanzarán a la siguiente ronda

13 de julio 2026 · 11:14hs
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Joe Cole

Joe Cole, histórico futbolista inglés, alimentó la expectativa por la semifinal entre Inglaterra y Argentina

La semifinal entre la selección argentina e Inglaterra comenzó a jugarse fuera de la cancha. Joe Cole, histórico exmediocampista de los Tres Leones, lanzó una fuerte advertencia dirigida a Lionel Messi y aseguró que el seleccionado inglés llegará a la final del Mundial 2026.

Las declaraciones surgieron durante el programa "The Rest Is Football", que conduce junto con Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards. El debate giró en torno al cruce del miércoles y el exfutbolista del Chelsea no dudó cuando le preguntaron cómo frenaría al capitán argentino.

"Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%", afirmó Cole.

Sus compañeros intentaron bajar el tono de la frase y le recomendaron no anticipar un resultado que después pudiera jugarle en contra. "No digas eso. Lo diremos en ocho meses", le advirtió uno de los panelistas.

Sin embargo, Cole mantuvo su postura y fue todavía más allá: "Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y vamos a vencerlos. Lo siento en mis huesos".

Las palabras del exvolante sorprendieron incluso a sus compañeros de programa. Micah Richards le pidió que fuera más prudente, mientras que Gary Lineker le recordó la dificultad que representa enfrentar al conjunto argentino: "Los argentinos son mañosos y son ganadores".

Joe Cole no fue el único exintegrante de la selección inglesa que opinó sobre la semifinal. Días atrás, Gary Neville analizó el rendimiento de la defensa argentina y dejó una definición llamativa sobre Cristian Romero y Lisandro Martínez.

"Los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".

>> Leer más: Inglaterra ya calienta la semifinal ante Argentina: "cuentas pendientes" y "jugaron con doce"

Sin embargo, también los elogió por su rendimiento con la Albiceleste: "Entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble”.

Joe Cole jugó 56 partidos con la selección, convirtió diez goles y disputó tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. A nivel de clubes vistió las camisetas de Chelsea, West Ham, Liverpool y Aston Villa.

Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en un Mundial

El duelo del miércoles marcará un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del fútbol internacional. Será la sexta ocasión en la que se enfrenten en una Copa del Mundo.

El antecedente más recordado por los argentinos es el histórico triunfo 2-1 en los cuartos de final de México 1986. Doce años después, en Francia 1998, el combinado nacional volvió a imponerse tras una definición por penales, mientras que Inglaterra obtuvo su revancha en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

Desde entonces, ambos seleccionados no volvieron a enfrentarse en una competencia oficial.

La selección argentina e Inglaterra se enfrentarán el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde se medirá con el vencedor de la otra semifinal entre España y Francia.

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