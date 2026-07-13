Lucas Ezequiel Almua, de 29 años, estaba demorado desde el viernes por lesiones y amenazas. Logró la fuga cuando un agente abrió la puerta de la celda

Fuga en la comisaría 12ª: un preso agredió a dos policías y escapó por la puerta.

Un hombre que estaba detenido en la comisaría 12ª, ubicada en el barrio Ludueña de la zona noroeste, se escapó de la seccional tras agredir a al menos dos oficiales . Los agentes explicaron que aprovechó el momento en que abrieron una reja, se abalanzó contra un policía y concretó la fuga .

El sospechoso fue identificado como Lucas Ezequiel Almua, de 29 años, quien estaba demorado desde el viernes por amenazas simples y lesiones calificadas. La fuga ocurrió este domingo a las 16 y por el momento no hubo novedades sobre su paradero.

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De acuerdo a la versión oficial, el hombre agredió a dos policías que tuvieron que ser atendidos por lesiones leves. Además intervino la sección Asuntos Internos para realizar las actuaciones de rigor dado que el hecho ocurrió bajo custodia de funcionarios policiales.

Fuga en la comisaría 12ª

La fuga se dio cerca de las 16 del domingo. Una oficial de la seccional 12ª contó que escuchó gritos que provenían del sector de guardia y que al acercarse se encontraron a un cabo de cuarto que les contó que un demorado se había fugado.

Según explicó este agente, Lucas Almua lo empujó en el momento en que el policía abrió la reja de la celda para pasarle agua caliente a los demorados. En ese momento Almua se abalanzó contra él, le tiró el agua caliente, lo arrojó al suelo y aprovechó para salir.

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En los últimos metros antes de la puerta de salida, el demorado se topó con ota agente que intentó detenerlo. Pero el hombre, según relató la policía, la tomó de los pelos y la golpeó contra un escritorio. Así finalmente logró escapar por la puerta de ingreso a la seccional.

Policías lesionados

Esta mujer, de acuerdo al análisis médico, presentó un corte en el cuero cabelludo y fue trasladada al Sanatorio Laprida. En tanto el otro agente, a quien el demorado empujó primero, fue diagnosticado con un traumatismo en un hombro y un codo.

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Tras la fuga se realizó un patrullaje en la zona pero el sospechoso no fue hallado. Además intervino Asuntos Internos para realizar actuaciones relacionadas al acta de procedimiento y la información del personal que estaba trabajando al momento de la fuga.

El informe indica que Lucas Ezequiel Almua tiene domicilio en Guillermo Tell al 600 y estaba demorado por amenazas simples y lesiones calificadas. Mide 1,60, tiene pelo corto, un tatuaje en forma de lágrima debajo del ojo izquierdo y cuando escapó de la comisaría vestía una campera y un pantalón negro.