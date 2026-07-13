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El error de mantenimiento que estropea las persianas de madera (y cómo evitarlo)

La buena noticia es que cuidar la madera no es complicado ni caro; solo hay que entender qué la ataca y anticiparse

13 de julio 2026 · 12:34hs
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El error de mantenimiento que estropea las persianas de madera (y cómo evitarlo)

La mayoría de la gente trata sus persianas de madera como si fueran de aluminio: las instala y se olvida de ellas. Ese es exactamente el error que hace que una persiana que debería durar cuarenta años se agriete, se decolore y acabe pidiendo recambio en menos de diez. Y lo peor es que se evita con muy poco.

La buena noticia es que cuidar la madera no es complicado ni caro; solo hay que entender qué la ataca y anticiparse.

En catálogos especializados en persianas de madera como www.persianasenrollables.org se puede ver la variedad de persianas de madera disponibles hoy, pero ninguna aguantará lo que promete si después se descuida el mantenimiento básico. La diferencia entre una que envejece con dignidad y otra que se estropea no está en el precio de compra: está en lo que se hace con ella una vez colocada

El error de fondo: creer que la madera se defiende sola

La raíz del problema es un malentendido. Como la madera es un material noble y resistente, se asume que aguanta cualquier cosa sin ayuda. Pero la madera es un material vivo: absorbe y suelta humedad, se dilata con el calor y reacciona a la radiación solar. Dejarla a la intemperie sin protección es como salir al sol todo el verano sin crema: el daño no se ve el primer día, pero se acumula

La consecuencia de ese abandono siempre es la misma secuencia. Primero el color se apaga y la madera pierde su tono cálido. Después aparecen microgrietas por donde entra el agua. Y cuando el agua ya trabaja dentro de la lama, la degradación se acelera y se vuelve difícil de revertir. Todo el proceso arranca por no hacer nada, que es justo lo que la mayoría hace.

La humedad, el enemigo silencioso

De todo lo que ataca a una persiana de madera, la humedad es lo más traicionero porque actúa sin avisar. No hace falta que llueva a diario: el rocío de la mañana, la condensación y la humedad ambiental de las zonas de costa bastan para que la madera trabaje constantemente

El problema no es que la madera se moje, sino que se moje y se seque una y otra vez sin protección. Cada ciclo la hincha y la contrae un poco, y con el tiempo esa fatiga abre las fibras. Ahí es donde el barniz o el aceite protector marcan la diferencia: crean una barrera que regula esa entrada y salida de agua

Quien vive cerca del mar lo sabe bien. El salitre acelera todo el proceso y exige revisiones más frecuentes. Ignorarlo es la vía rápida para que una buena persiana de madera se convierta en un problema en pocos años.

El sol y la radiación: por qué el barniz no es opcional

Si la humedad es el enemigo silencioso, el sol es el enemigo visible. La radiación ultravioleta rompe los pigmentos naturales de la madera y la deja gris y apagada, y además reseca la fibra hasta agrietarla. En las orientaciones sur y oeste, donde el sol pega de lleno buena parte del día, el desgaste es mucho más rápido

Aquí está uno de los errores más caros: usar un barniz cualquiera o, peor, no usar ninguno. Un tratamiento con filtro UV no es un lujo, es lo que mantiene el color y la integridad de la madera durante años. Y no es para siempre: se desgasta, por lo que hay que renovarlo cada cierto tiempo antes de que la protección desaparezca del todo.

La señal de alarma es sencilla de leer. Cuando la madera empieza a verse mate, seca o descolorida, el protector ya ha cumplido su ciclo y toca renovarlo. Esperar a que aparezcan las grietas es esperar demasiado

La limpieza mal hecha que raya y reseca

Existe un error menos evidente pero igual de dañino: limpiar mal. Mucha gente, con buena intención, ataca sus persianas de madera con productos agresivos, estropajos abrasivos o chorros de agua a presión. Todo eso hace más mal que bien.

Los limpiadores químicos fuertes resecan la madera y atacan el barniz protector, dejándola desprotegida justo donde más falta hace. Los estropajos y cepillos duros rayan la superficie y crean microsurcos por donde después entra el agua. Y la hidrolimpiadora a presión, tan cómoda para otras superficies, levanta el tratamiento y empapa la fibra de golpe

La limpieza correcta es mucho más simple de lo que parece: un paño suave, agua y, si acaso, un jabón neutro muy diluido. Menos es más. La madera no necesita productos milagrosos, necesita que no la maltraten

La rutina que las hace durar décadas

La parte tranquilizadora es que un mantenimiento bien hecho ocupa muy poco tiempo al año. No hablamos de una obra, sino de una rutina ligera que evita todos los errores anteriores

El calendario básico es fácil de recordar. Una limpieza suave un par de veces al año, preferiblemente al entrar y al salir del verano, retira el polvo y la suciedad antes de que se incrusten. Una revisión visual en esas mismas fechas permite detectar a tiempo zonas descoloridas o pequeñas grietas. Y la renovación del tratamiento protector, según lo expuesta que esté la persiana y el clima de la zona, cierra el ciclo. En interiores o zonas resguardadas, ese intervalo se alarga bastante; en fachadas al sur o junto al mar, conviene acortarlo

Merece la pena revisar también los herrajes y el mecanismo de recogida. Una lama que roza o un eje que cuesta girar fuerzan el conjunto y terminan dañando la madera. Un poco de atención al sistema completo, y no solo a la superficie, alarga la vida de toda la persiana

Y una recomendación de fondo: la calidad del tratamiento inicial lo condiciona todo. Una persiana de madera bien barnizada de origen parte con ventaja, pero incluso la mejor necesita mantenimiento. No hay material tan bueno que perdone años de abandono

Cuidarlas es más barato que cambiarlas

Al final, todo se reduce a una cuenta sencilla. Dedicar un par de tardes al año a limpiar, revisar y proteger tus persianas de madera cuesta muy poco frente a lo que supone sustituirlas antes de tiempo. El error no está en elegir madera —sigue siendo uno de los materiales más nobles y duraderos para una ventana—, sino en tratarla como si no necesitara nada.

La pregunta, entonces, no es si la madera merece la pena, sino si estás dispuesto a darle los cuidados mínimos que pide. ¿Cuánto tiempo hace que no revisas el estado de las tuyas?

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