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Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito

Los nombres nacieron a fines del siglo XIX como una burla a la Policía, la Iglesia y el Ejército durante la organización de los primeros panaderos

4 de agosto 2026 · 09:49hs
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Cada una de estas facturas tiene un origen ligado al anarquismo

Cada una de estas facturas tiene un origen ligado al anarquismo, la inmigración italiana y el nacimiento del primer sindicato de panaderos

Cada 4 de agosto se celebra en Argentina el Día del Panadero. La fecha recuerda la creación, en 1887, del primer sindicato de panaderos del país, pero también invita a descubrir una historia que millones de argentinos consumen todos los días sin conocer: el origen de los nombres de las facturas.

Vigilantes, bolas de fraile, cañoncitos, sacramentos y bombas no fueron elegidos al azar. Detrás de esas denominaciones hay una mezcla de inmigración, militancia anarquista y una forma muy particular de desafiar a las instituciones de poder a fines del siglo XIX.

El primer sindicato de panaderos

La historia comienza en Buenos Aires hacia fines del siglo XIX, cuando miles de inmigrantes europeos llegaron al país en busca de mejores oportunidades.

Entre ellos había numerosos anarquistas italianos que escapaban de la persecución política en Europa y encontraron trabajo en las panaderías porteñas.

Dos de ellos, Errico Malatesta y Ettore Mattei, fundaron el 4 de agosto de 1887 la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, considerada el primer sindicato de panaderos de Argentina.

Décadas más tarde, esa fecha sería elegida para instituir el Día del Panadero.

Facturas con mensaje

Los panaderos anarquistas no solo impulsaron mejores condiciones laborales. También encontraron una forma original de expresar sus ideas. Crearon distintas facturas cuyos nombres funcionaban como una burla hacia las instituciones que consideraban símbolos de autoridad: la Policía, la Iglesia y el Ejército.

Así nacieron algunas de las denominaciones que todavía hoy sobreviven en las panaderías argentinas.

Por qué se llama vigilante

El vigilante hace referencia a los policías. Su forma alargada recuerda el bastón utilizado por los agentes de la época, que con frecuencia reprimían las manifestaciones obreras.

Según algunos historiadores, incluso su silueta buscaba ridiculizar a las fuerzas de seguridad mediante una representación deliberadamente provocadora.

El origen de la bola de fraile

Otra de las instituciones cuestionadas por los anarquistas era la Iglesia.

De allí surgieron nombres como sacramentos, pero especialmente bola de fraile, una factura redonda, rellena con dulce de leche o crema pastelera y cubierta de azúcar.

El nombre fue pensado como una ironía hacia el clero, en sintonía con el pensamiento anticlerical que caracterizaba a buena parte del movimiento anarquista de la época.

Cañoncitos y bombas

El Ejército tampoco quedó afuera. Los cañoncitos, de forma tubular, y las bombas, generalmente redondas y rellenas, fueron bautizados con términos militares como una forma de ridiculizar otra de las estructuras de poder cuestionadas por los panaderos.

Paradójicamente, esas "armas" terminaron convirtiéndose en clásicos de las panaderías argentinas.

También las cremonas y los libritos

La influencia anarquista también aparece en otros productos panificados. Algunas versiones sostienen que los libritos fueron bautizados así por la importancia que los anarquistas otorgaban a la lectura y la formación.

En el caso de las cremonas, una de las teorías indica que sus pliegues representan varias letras "A", símbolo histórico del anarquismo, aunque otra versión atribuye el nombre a la ciudad italiana de Cremona.

Una historia que sigue viva

Más de un siglo después, aquellas denominaciones siguen formando parte del lenguaje cotidiano de los argentinos.

>> Leer más: Advierten por el crecimiento de panaderías clandestinas en la ciudad

Lo que comenzó como una forma de protesta y sátira política terminó convirtiéndose en una tradición gastronómica que atraviesa generaciones.

Cada vez que alguien pide media docena de vigilantes, una bola de fraile o un cañoncito para acompañar el mate, también está recordando, muchas veces sin saberlo, un capítulo de la historia obrera y de la inmigración en Argentina.

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