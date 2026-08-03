En medio de los rumores sobre terceros en discordia, La Joaqui habló sobre su separación

La cantante habló con el programa Infama. “El amor es un duelo. Es aceptar que se termina una etapa y que comienza otra", dijo la cantante

Después de días de especulaciones en redes sociales, Luck Ra y La Joaqui dieron a conocer que se separaron tras más de dos años y medio de relación. Tras el anuncio, no tardaron en llegar los rumores sorbe posibles terceros en discordia. Ene se contexto, la cantante de RKT volvió a hablar públicamente para apaciguar las aguas .

En un móvil para el programa de televisión Infama, la cantante aseguró que está en pleno proceso de duelo y aseguró que no tiene nada malo para decir sobre su expareja.

La Joaqui fue interceptada por un móvil del programa de televisión Infama mientras se tomaba fotografías con sus fanáticas. La cantante de 32 años respondió con sinceridad y sin evadir a las preguntas.

“El amor es un duelo. Es aceptar que se termina una etapa y que comienza otra”, comenzó diciendo.

Además, reflexionó sobre cómo atraviesa este momento: “Yo soy una persona de la tercera década, soy una señora. Sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Entonces, quiero no ser esa clase de persona. Quiero ser amable y hablar siempre desde el amor, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”.

Al se consultada sobre un posible nuevo amor, comentó: “Quiero ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy en día no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”.

Fue en ese momento, cuando la artista también se refirió a los comentarios que circulan en las redes sociales y a los rumores sobre posibles terceros en discordia. Aseguró que no tiene nada malo para decir sobre su expareja. "De hecho, me encantaría que dejen de decirle cosas feas, porque es la persona con la que compartí dos años y con la que idealicé un futuro entero”, sumó.

Por último, concluyó: “Él ya tomó una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita”.