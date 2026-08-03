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Virginia Lago vuelve con "Historias de corazón": cuándo comienza y que historias contará

“El formato será igual, no tengo escritor, yo decía mis cosas", comentó la actriz en diálogo con La Capital sobre el ciclo con el que regresa a Telefe

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

3 de agosto 2026 · 10:13hs
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Virginia Lago regresa a la televisión con el ciclo Historias del Corazón 

Virginia Lago regresa a la televisión con el ciclo "Historias del Corazón" 

Es un hecho: Virginia Lago vuelve a la televisión después de más de una década. El ciclo que marcó una etapa en la televisión argentina “Historias de corazón” se volverá a ver desde este lunes 3 de agosto por la pantalla de Telefe.

El último programa de "Historias de corazón" fue en diciembre de 2015. “Hace bastante tiempo que tenía ganas de volver a hacer las tardes. Fui muy feliz. Me han llamado muchísimas veces de muchos canales y en la calle me preguntaban cuándo volvía”, había contado Virginia Lago a La Capital pocos días después del anuncio de su regreso a la televisión.

>> Leer más: Virginia Lago vuelve con "Historias de corazón" en tiempos de streaming: "La gente necesita este programa"

Todo lo que se sabe sobre "Historias de corazón"

El ciclo, que debutó en enero de 2012, regresa ahora a la pantalla de Telefe. Esta nueva etapa comenzará el lunes 3 de agosto a las 16.45 y Virginia Lago volverá a presentar los capítulos de Avenida Brasil, la exitosa telenovela brasileña de 180 episodios que fue un verdadero fenómeno de audiencia.

La actriz, en diálogo con este medio, aseguró que la esencia del ciclo permanecerá intacta. “El formato será igual, no tengo escritor, yo decía mis cosas. Me encanta tener contacto con la gente. Teníamos un ida y vuelta, me mandaban cartas y miles de cartitas. Voy a estar acompañando a los autores maravillosos de la novela”, explicó. Y adelantó que buscará generar la misma atmósfera y el mismo encuentro, apelando a la poesía y a sus reflexiones sobre la vida cotidiana, “desde un lugar abrazador, del respeto hacia el otro, del cariño, de no ser indiferente”.

Con ese espíritu encara el regreso: “Estoy en ese clima, mi cuartito, mis ganas. Espero poder lograrlo”.

La palabra de Virginia Lago

En dialogo con La Capital, la actriz y conductora hablo sobre el entusiasmo de volver con el ciclo que fue un éxito durante años.

A sus 80 años, la actriz reconoció que regresa a una televisión muy distinta a la que dejó hace más de una década. “Es un contexto absolutamente opuesto, el mundo cambia de modo muy acelerado”, afirmó.

Y contó que hace tiempo esperaba una oportunidad para regresar. “Un día me llamaron de Telefe, que es donde quería estar porque ahí nació el programa. No estaba sola, era todo un equipo y era una familia. Fuimos muy felices”, recordó con nostalgia.

Aunque reconoció que los tiempos cambiaron, aseguró que ese formato resulta necesario. “Creo que la gente necesita este programa, es algo natural, es un abrazo y un cariño”, sostuvo. En esa línea, reflexionó: "El mundo cambia y las redes funcionan, y mucho. Pero existe también otra cosa, que es que haya alguien, una señora, que les comenta, les charla y se introduce en la casa”.

Con el paso de los años, ese estilo también trascendió la pantalla y llegó a los más jóvenes en forma de memes e imitaciones que todavía circulan en las redes sociales.

La actriz, aseguró que siempre los vivió con humor. Entre risas, recordó que un hombre le contó que su hijo llegaba de la escuela, ponía un mantel y repetía su clásico “Buenas tardes, queridos amigos”.

“Me daba cosa y le decía a Tomás Yankelevich. Él me respondía: ‘Por favor, Virgi, no te molestes’. Y yo decía: ‘Que se diviertan’. Me gustaba. Se ponían el pelo batido y se divertían conmigo", recordó.

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