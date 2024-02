"Gran Hermano": Agostina regresó a la casa y sorprendió a sus compañeros

“Los vi hablando de mí. Los vi cómo dormían chicos. Lo que me pasó fue lo más de lo más. De acá me fui re mal, temblando como una hoja, me agarran afuera, me tapan afuera tipo secuestro, me dijeron caminá, llego a un lugar, me dicen “sentate, tranquila”. Yo seguía llorando, me angustiaba haber terminado esto de esa forma, no porque me sacó la gente, sino por un llamado, era horrible”, relató.

Después de unos minutos en los que brindó casi todos los detalles de lo que vivió, los participantes debieron sortear las ubicaciones en las que procederían a elegir llaves durante la competencia por una casa. Entre los competidores se encontraban nueve de los once que permanecen dentro de la casa, con solo Rosina (sanción) y Emmanuel (perdió en la primera instancia) fuera de la prueba.

Agostina, Bautista, Federico, Juliana, Lisandro, Martín, Nicolás, Virginia y Zoe formaron parte de la final por el gran premio, en el que debe seleccionar la llave correcta entre 200 posibles, hasta descubrir cuál sería la que finalmente abra la casa y defina al ganador. Tras varias rondas en las que todos pasaron uno por uno, la finalización del programa debió postergar la definición de esta instancia para la noche de este jueves 22 de febrero.