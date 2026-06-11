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En pleno Mundial, sigue rodando la pelota en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia-Tigre se enfrentarán el domingo 12 de julio, Boca-Sarmiento y Racing-Defensa y Justicia van el jueves 16, y River-Aldosivi y San Lorenzo-Riestra jugarán el 17

11 de junio 2026 · 23:08hs
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En pleno Mundial, sigue rodando la pelota en la Copa Argentina

La Copa Argentina continuará jugándose durante el Mundial, según se confirmó luego de anunciarse las fechas de 16avos de final.

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentarán el domingo 12 de julio, Boca deberá medirse con Sarmiento el jueves 16 de julio, mismo día que jugará Racing ante Defensa y Justicia. El viernes 17 será el turno de River-Aldosivi, y San Lorenzo ante Deportivo Riestra. Aún no se anunciaron las sedes y los horarios.

En una situación completamente fuera de lo habitual, habrá partidos de equipos de Primera División del fútbol argentino durante el transcurso del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Esto se produjo luego de que los clubes optaran por posponer sus enfrentamientos al encontrarse durante la definición de las copas internacionales, mientras que en Racing se trató de un pedido dirigencial para poder transitar de mejor manera la salida del entrenador Gustavo Costas.

Las fechas se sitúan entre la disputa de las semifinales de la Copa del Mundo y los partidos posteriores, por el tercer puesto y por el campeonato.

Esto puede traer un problema para los clubes, que no podrán contar con futbolistas cuyas selecciones puedan alcanzar los partidos decisivos por el podio de la Copa del Mundo. Además, quienes sean eliminados con anterioridad no podrán sumarse a sus respectivas pretemporadas con normalidad, al contar con mayor carga de partidos que el resto de sus compañeros.

Entre los clubes que deberán jugar durante el Mundial hay ocho jugadores convocados a la Copa del Mundo. En Boca el único citado es Leandro Paredes con la selección argentina, mientras que en River el entrenador Lionel Scaloni convocó a Gonzalo Montiel. Matías Viña irá con Uruguay, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero con Colombia y el enganche Kendry Páez fue citado por Ecuador.

Además, en San Lorenzo fue convocado el arquero paraguayo Orlando Gill, país que también citó a Álex Arce, de Independiente Rivadavia. Por su lado, Racing, Tigre, Sarmiento, Aldosivi y Defensa y Justicia no cuentan con futbolistas llamados para participar en el Mundial en disputa.

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