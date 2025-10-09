La Capital | Zoom | Gorillaz

Gorillaz adelanta su nuevo disco con una canción junto a Trueno

La emblemática banda británica lanzó el segundo single de su próximo álbum y tiene al rapero argentino como protagonista

9 de octubre 2025 · 12:26hs
Damon Albarn y Trueno en el escenario del Quilmes Rock en 2022

Damon Albarn y Trueno en el escenario del Quilmes Rock en 2022, en lo que fue su primer colaboración

Gorillaz, la emblemática banda británica comandada por Damon Albarn, sorprendió al mundo en el mes de septiembre con el lanzamiento de una nueva canción. Recientemente, se supo que ese primer tema (“The Happy Dictator”) será parte de un nuevo disco titualado “The Mountain”. El miércoles pasado, estrenaron un nuevo single de ese proyecto, y esta vez la sorpresa impactó con más contundencia en esta parte del mundo por la participación protagónica de Trueno.

Si se escucha de pronto y sin tener contexto, “The Manifesto” podría ser un tema del rapero argentino. En la primera mitad de la canción, hasta que ingresa la voz de Albarn, Trueno lanza barras en español sobre unos beats con influencias de música de la India.

“Yo no sé qué va a pasar mañana / Cuando atienda la luz que me llama / Mami mi futuro me reclama / Camino hacia la luz/” have nothing to lose”, dice Trueno en un momento. Vale recordar que esta no es la primera colaboración entre el músico y los Gorillaz: en el marco de la presentación de los británicos en el Quilmes Rock 2022, el rapero se subió a improvisar unas líneas en el medio de la icónica canción “Clint Eastwood”.

Embed - Gorillaz - The Manifesto ft. Trueno & Proof (Official Visualiser)

>> Leer más: Gorillaz, en busca de la gloria perdida

“The Manifesto” tiene otro featuring además del argentino. En la segunda parte del tema, se escucha a Proof, el fallecido rapero de Detroit, miembro de D12 y asiduo colaborador de Gorillaz.

El single también incluye a un gran equipo de músicos de la India, como Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash, hermanos de séptima generación de músicos del linaje musical de Gwalior; junto con la legendaria Jea Band Jaipur, que ha estado “sirviendo en bodas indias desde 1936”.

Disco nuevo de Gorillaz con dos argentinos en las filas

“The Mountain”, noveno álbum de estudio de Gorillaz, será lanzado en marzo de 2026. Según anticipan, el disco presenta “un extenso paisaje sonoro de instrumentos y sonidos, repleto de voces enriquecidas, melodías y ritmos adictivos, que abarcan una colección de 15 canciones que encarnan la esencia misma del espíritu colaborativo” de la banda.

El disco incluye una extraordinaria lista de artistas y colaboradores, entre los que se anticipa otro argentino: Bizarrap. Según se pudo saber, participa como productor del track “Orange County” con el featuring de Kara Jackson y Anoushka Shankar. Además, estarán nombres como Johnny Marr y IDLES, así como las voces de amigos y colaboradores que ya han participado previamente, como ser Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof y Tony Allen.

El álbum presenta colaboraciones con artistas que cantan en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.

El tour del disco ya tiene fechas confirmadas (y algunas ya agotadas) en todo el Reino Unido. En ese marco, Gorillaz dará el show más grande de su carrera hasta el momento: será el 20 de junio de 2026 en el estadio del Tottenham en Londres, y Trueno será uno de los teloneros.

Embed - GORILLAZ Y TRUENO - Clint Eastwood | Quilmes rock 2022 (Completo)

