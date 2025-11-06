La Capital | Zoom | Bizarrap

Bizarrap estrenó su nueva sesión con el gran regreso de Daddy Yankee

El productor argentino lanzó su Mussic Session 66 junto al "rey del reguetón", que volvió a los escenarios tras su retiro en 2022

6 de noviembre 2025 · 10:44hs
Bizarrap lo hizo una vez más: estrenó la BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee, el "rey del reguetón" que en 2022 se retiró del género para dedicarse a la música cristiana y la práctica de la fe. En las primeras doce horas desde el lanzamiento, el video acumuló más de seis millones de vistas en Youtube.

Cabe recordar que hacía tiempo que Bizarrap no publicaba una sesión. De hecho, la última había sido el éxito junto a Luck Ra, estrenada hace casi un año, por lo que los fanáticos de todo el mundo estaban expectantes ante la novedad.

La nueva Music Session de Bizarrap

La session se publicó a las 21 del miércoles en Argentina. El propio Biza celebró la colaboración en su cuenta de X: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió junto a un fragmento del video.

Además, la sesión #0/66 rompió con la numeración habitual y abrió un nuevo capítulo en la serie. Musicalmente, la colaboración combina reggaeton clásico y mambo, para evocar inequívocamente un sonido dosmilero (época dorada del reguetón) a la vez que suma la impronta moderna propia del productor.

Embed - DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66

Bizarrap y el "Rey del reguetón"

No se trata de una colaboración más: Daddy Yankee es el referente indiscutido del reguetón. El cantante puertorriqueño es admirado por millones de fans en el mundo. Con una carrera de casi 30 años, Daddy Yankee ha sido artífice de canciones que todavía suenan con fuerza. Tiene entre sus hits temas como "Gasolina", "Llamado de emergencia" o "Somos de la calle" y colaboró con artistas internacionales como Snoop Dog, Selena Gómez o Steve Aoki.

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios para dedicarse a la música cristiana y centrar su vida en la práctica de la fe. Sin embargo, sorprendió a sus fanáticos al regresar en julio de este año con la canción “Sonríele”, seguida del lanzamiento de su nuevo álbum “Lamento en baile” en octubre. Y, con esta nueva colaboración junto a Bizarrap, el reguetonero marca su regreso definitivo a la música.

