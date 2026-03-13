La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Insólito episodio en boxes de Franco Colapinto: un freno, una corrida y un final inesperado

En su debut en el circuito de Shanghai, China, el piloto de Alpine pasó a la Q2 y largará 16º en la carrera corta de este sábado.

13 de marzo 2026 · 09:56hs
El mejor tiempo de Franco Colapinto durante esta práctica libre fue de 1:34.947

El mejor tiempo de Franco Colapinto durante esta práctica libre fue de 1:34.947

Luego de la increíble "esquivada" a Liam Lawson durante la largada en Australia, Franco Colapinto volvió a protagonizar un increíble episodio en la Fórmula 1. Durante la práctica en el Gran Premio de China, cuando intentaba ingresar con su auto a boxes para realizar algunos justes, este se detuvo inesperadamente, muy alejado del garage de Alpine.

Durante varios segundos, el argentino se quedó inmovilizado sin encontrar respuestas a lo que estaba sucediendo. Este incidente provocó la rápida respuesta de los mecánicos, quienes salieron corriendo por la calle del pitlane a auxiliarlo.

Varios integrantes del staff de Alpine llegaron al lugar donde se encontraba parado el argentino y estaban por comenzar a revisar el vehículo, aunque su corrida fue en vano.

El A526 revivió al poco tiempo y pudo llegar por sus propios al puesto de la escudería francesa, dejando a contramano a los auxiliares del equipo. Estos tuvieron que pegar la vuelta y regresar velozmente al garage para cumplir con el protocolo de parada.

Franco Colapinto y una clasificación amarga para la carrera sprint del GP de China

Las declaraciones de Colapinto tras la clasificación Sprint

El piloto de Alpine expresó sus sensaciones tras correr por primera vez en el circuito chino: "Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy". En este sentido, indició los pasos a seguir: "Hay que entender un poco el porqué (de no rendir como esperaba), pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana".

Sin embargo, destacó: "Creo que obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage"

Además, el bonaerense continuó con la crítica por su rendimiento: "Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo".

Por otro lado, comparó su performance con la de Gasly, quien finalizó 7º: "Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo".

Franco Colapinto se muestra distendido en Shanghai, donde se correrá la segunda fecha de la Fórmula 1 2026: el GP de China.

Fórmula 1 en China: todo lo que hay que saber y esperar de Franco Colapinto en Shanghai

A madrugar por Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

A madrugar por Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Franco Colapinto compartió fotos de sus paseos como turista en China.

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo en China

Franco Colapinto revolucionó China con sus habituales locuras.

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

