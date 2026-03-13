La Capital | La Ciudad | Fito Páez

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

El día de su cumpleaños, el músico rosarino dará un show en El Círculo para presentar las canciones del disco Novela. El domingo estará gratis en el Monumento

13 de marzo 2026 · 06:30hs
Fito Páez ofreció un concierto sinfónico el martes 10 de marzo en el Teatro El Círculo como parte del ciclo de recitales Casa Páez.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

Fito Páez ofreció un concierto sinfónico el martes 10 de marzo en el Teatro El Círculo como parte del ciclo de recitales "Casa Páez".
Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Fito Páez volvió adonde empezó todo y celebra este viernes sus 63 años en Rosario. Con cuatro shows en seis días, el músico rosarino recibe su cumpleaños en una semana especial con Casa Páez, una serie de conciertos en diversos formatos que lo reconectan con su ciudad natal.

Lo cierto es que este nuevo cumpleaños encuentra a Páez en plena actividad creativa. Y en Rosario su nombre sigue siendo una referencia inevitable: la de un músico que supo transformar su historia personal en una obra colectiva.

"En definitiva, a mis 63 años, vengo otra vez en mi vida al principio. A poner otra vez el ladrillo de la construcción y el amor para estar en el mundo y eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos”, dijo el martes pasado cuando se presentó en El Círculo con un concierto sinfónico e inauguró una serie de recitales que culminarán este domingo con una presentación gratuita en el Monumento Nacional a la Bandera, donde el escenario ya está casi listo.

foto_tapa.JPG

>> Leer más: Fito Páez abrió las puertas de su Casa Páez con un concierto sinfónico imborrable

Una semana con Páez

Fito desembarcó este martes con Casa Páez, una propuesta que combina distintos formatos musicales y escenarios cargados de significado para la historia del artista.

En el Teatro El Círculo, Fito presentó por primera vez "Del 63", el álbum que dio inicio a su carrera solista. El martes pasado lo encontró nuevamente habitando ese emblemático espacio rosarino con una versión sinfónica. En esa oportunidad, ofreció un variadísimo repertorio donde tocó los temas más populares y conocidos ("Dar es dar", "11 y 6" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón", por ejemplo) hasta perlitas perdidas que no suelen escucharse en sus recitales (temas propios como "Romance de la pena negra" o música de Sui Generis como "Canción para mi muerte").

El miércoles, Fito se presentó en el Teatro Astengo, en el mismo lugar donde muchos años atrás vio por primera vez un concierto de La Máquina de Hacer Pájaros, acontecimiento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.

Ahora, en El Círculo

El tercer concierto es este viernes 13 de marzo, el mismo día de su cumpleaños. Para la ocasión eligió nuevamente El Círculo, aunque la vuelta apunta a un espectáculo único. Allí presentará el álbum "Novela" de manera completa y por única vez. Se trata de una obra que recorre recuerdos y emociones de su infancia en Villa Constitución a través de un relato mágico sobre un grupo de artistas de circo provincial y unas brujas provenientes de una universidad mágica perdida en alguna galaxia del universo. El espectáculo cuenta con una puesta en escena especialmente diseñada para acompañar a la banda.

La gran despedida del prócer rosarino en esta serie de eventos es un recital gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera. El músico se presentará el domingo 15 de marzo, desde las 19, para abrir su nueva gira Sale el Sol y se esperaba la participación de algunos invitados especiales.

Fito Páez
Fito Páez ofreció un concierto sinfónico el martes 10 de marzo de 2026 en el Teatro El Círculo como parte del ciclo de recitales

Fito Páez ofreció un concierto sinfónico el martes 10 de marzo de 2026 en el Teatro El Círculo como parte del ciclo de recitales "Casa Páez".

Un joven Fito

Mientras todavía se encontraba en el colegio secundario, Fito comenzó a tocar en el patio de la escuela Dante Alighieri con Ricardo Vilaseca y Patricio Prieto quienes tocaban guitarras acústicas mientras él hacía su habitual trabajo en el piano. Formó varios grupos de jóvenes hasta que, a inicios de la década de 1980, se incorporó al movimiento musical conocido como la Trova Rosarina.

Entre los trovadores se encontraban Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Adrián Abonizio y Jorge Fandermole. El acercamiento de Fito se dio a través de Baglietto, quien lo vio tocar en reiteradas ocasiones y lo incluyó como tecladista y arreglador en su banda.

Allí comenzó a mostrar sus dotes compositores y desplegó toda su habilidad en los teclados. Tuvo históricas presentaciones tanto en Rosario como en el estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires que lo empezaron a posicionar en el ambiente.

Tras la salida de Andrés Calamaro de la banda de Charly García, Fito fue recomendado para sumarse a la gira del disco “Clics modernos” en 1983. El rosarino se acomodó bien en la banda y también participó de la grabación del disco “Piano bar”, pero su carrera debía tomar un giro debido al destino de consagrarse como solista. Durante esta época conoció a uno de sus grandes amores, Fabiana Cantilo.

Lo que nos trajo hasta aquí

En 1984, firmó un contrato de cinco años con la discográfica EMI para comenzar a trabajar como solista. De este convenio, surgió su primer LP con el lanzamiento del disco “Del 63”. Apenas unos meses más tarde, publicó el álbum “Giros”, con el que alcanzó el reconocimiento en todo el país y marcó su consolidación.

Después de “Ciudad de Pobres corazones” y “Tercer mundo”, llegó “El amor después del amor” y la carrera de Fito explotó, siendo aquel disco uno de los más vendidos en la historia del rock nacional y con un repertorio de temas que hasta el día de hoy siguen siendo escuchados y cantados como "Un vestido y un amor" o "Brillante sobre el mic".

Les siguieron “Circo beat”, "Abre" y muchos discos más que continuaron en el recorrido de Fito y en la actualidad se mantienen vigentes como obras históricas de la Argentina.

Noticias relacionadas
Fito Páez dará cuatro shows en la ciudad, cada uno con temáticas diferentes

Fito Páez vuelve a Rosario con "Casa Páez" y un show gratuito en el Monumento a la Bandera

Fito Páez dará cuatro shows en la ciudad, cada uno con temáticas diferentes

Se viene el concierto gratuito de Fito Páez en el Monumento

El sector de la discapacidad viene reclamando desde hace tiempo el cumplimiento de la ley de emergencia.

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

El puente Rosario Victoria inició un plan de contingencia para mejorar su transitabilidad. Ya se ejecutaron tareas de bacheo en más de 30 kilómetros de la ruta 174.

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

Ver comentarios

Las más leídas

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Lo último

Campanella trae su nueva obra a Rosario: No cuidar a nuestra cultura es una locura

Campanella trae su nueva obra a Rosario: "No cuidar a nuestra cultura es una locura"

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

El sector de la discapacidad cumple este viernes con una jornada de paro en todo el país para exigir el pleno funcionamiento de la ley de emergencia

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país
Economía

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena
Ovación

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Ovación
Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Franco Colapinto y una clasificación amarga para la carrera sprint del GP de China

Franco Colapinto y una clasificación amarga para la carrera sprint del GP de China

Maletti: Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional

Maletti: "Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional"

Policiales
Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Dos imputados como miembros de La Mafilia aceptaron condenas

Dos imputados como miembros de La Mafilia aceptaron condenas

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

La Ciudad
Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad
La Ciudad

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
La Ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario

Olivares: No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista
Economía

Olivares: "No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista"

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas
Economía

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque
El Mundo

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel
Información general

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial
Información General

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial

Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón
Información General

Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
La Ciudad

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre
La ciudad

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: Vamos a empezar a hacer comunidad
La Ciudad

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
La Ciudad

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Trump afirmó que no es apropiado que Irán dispute el Mundial
El Mundo

Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial

Feria Vecina, encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná
La Ciudad

Feria Vecina, encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

Inflación de los trabajadores: fue de 2,7 % en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre
Economía

Inflación de los trabajadores: fue de 2,7 % en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos
Información General

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos

Quién es quién en la comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios
Política

Quién es quién en la comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios