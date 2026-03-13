Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

El día de su cumpleaños, el músico rosarino dará un show en El Círculo para presentar las canciones del disco Novela. El domingo estará gratis en el Monumento

Fito Páez ofreció un concierto sinfónico el martes 10 de marzo en el Teatro El Círculo como parte del ciclo de recitales "Casa Páez".

Fito Páez volvió adonde empezó todo y celebra este viernes sus 63 años en Rosario . Con cuatro shows en seis días , el músico rosarino recibe su cumpleaños en una semana especial con Casa Páez , una serie de conciertos en diversos formatos que lo reconectan con su ciudad natal.

Lo cierto es que este nuevo cumpleaños encuentra a Páez en plena actividad creativa. Y en Rosario su nombre sigue siendo una referencia inevitable: la de un músico que supo transformar su historia personal en una obra colectiva.

"En definitiva, a mis 63 años, vengo otra vez en mi vida al principio. A poner otra vez el ladrillo de la construcción y el amor para estar en el mundo y eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos”, dijo el martes pasado cuando se presentó en El Círculo con un concierto sinfónico e inauguró una serie de recitales que culminarán este domingo con una presentación gratuita en el Monumento Nacional a la Bandera, donde el escenario ya está casi listo.

Una semana con Páez

Fito desembarcó este martes con Casa Páez, una propuesta que combina distintos formatos musicales y escenarios cargados de significado para la historia del artista.

En el Teatro El Círculo, Fito presentó por primera vez "Del 63", el álbum que dio inicio a su carrera solista. El martes pasado lo encontró nuevamente habitando ese emblemático espacio rosarino con una versión sinfónica. En esa oportunidad, ofreció un variadísimo repertorio donde tocó los temas más populares y conocidos ("Dar es dar", "11 y 6" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón", por ejemplo) hasta perlitas perdidas que no suelen escucharse en sus recitales (temas propios como "Romance de la pena negra" o música de Sui Generis como "Canción para mi muerte").

El miércoles, Fito se presentó en el Teatro Astengo, en el mismo lugar donde muchos años atrás vio por primera vez un concierto de La Máquina de Hacer Pájaros, acontecimiento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.

Ahora, en El Círculo

El tercer concierto es este viernes 13 de marzo, el mismo día de su cumpleaños. Para la ocasión eligió nuevamente El Círculo, aunque la vuelta apunta a un espectáculo único. Allí presentará el álbum "Novela" de manera completa y por única vez. Se trata de una obra que recorre recuerdos y emociones de su infancia en Villa Constitución a través de un relato mágico sobre un grupo de artistas de circo provincial y unas brujas provenientes de una universidad mágica perdida en alguna galaxia del universo. El espectáculo cuenta con una puesta en escena especialmente diseñada para acompañar a la banda.

La gran despedida del prócer rosarino en esta serie de eventos es un recital gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera. El músico se presentará el domingo 15 de marzo, desde las 19, para abrir su nueva gira Sale el Sol y se esperaba la participación de algunos invitados especiales.

Fito Páez Fito Páez ofreció un concierto sinfónico el martes 10 de marzo de 2026 en el Teatro El Círculo como parte del ciclo de recitales "Casa Páez". Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

Un joven Fito

Mientras todavía se encontraba en el colegio secundario, Fito comenzó a tocar en el patio de la escuela Dante Alighieri con Ricardo Vilaseca y Patricio Prieto quienes tocaban guitarras acústicas mientras él hacía su habitual trabajo en el piano. Formó varios grupos de jóvenes hasta que, a inicios de la década de 1980, se incorporó al movimiento musical conocido como la Trova Rosarina.

Entre los trovadores se encontraban Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Adrián Abonizio y Jorge Fandermole. El acercamiento de Fito se dio a través de Baglietto, quien lo vio tocar en reiteradas ocasiones y lo incluyó como tecladista y arreglador en su banda.

Allí comenzó a mostrar sus dotes compositores y desplegó toda su habilidad en los teclados. Tuvo históricas presentaciones tanto en Rosario como en el estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires que lo empezaron a posicionar en el ambiente.

Tras la salida de Andrés Calamaro de la banda de Charly García, Fito fue recomendado para sumarse a la gira del disco “Clics modernos” en 1983. El rosarino se acomodó bien en la banda y también participó de la grabación del disco “Piano bar”, pero su carrera debía tomar un giro debido al destino de consagrarse como solista. Durante esta época conoció a uno de sus grandes amores, Fabiana Cantilo.

Lo que nos trajo hasta aquí

En 1984, firmó un contrato de cinco años con la discográfica EMI para comenzar a trabajar como solista. De este convenio, surgió su primer LP con el lanzamiento del disco “Del 63”. Apenas unos meses más tarde, publicó el álbum “Giros”, con el que alcanzó el reconocimiento en todo el país y marcó su consolidación.

Después de “Ciudad de Pobres corazones” y “Tercer mundo”, llegó “El amor después del amor” y la carrera de Fito explotó, siendo aquel disco uno de los más vendidos en la historia del rock nacional y con un repertorio de temas que hasta el día de hoy siguen siendo escuchados y cantados como "Un vestido y un amor" o "Brillante sobre el mic".

Les siguieron “Circo beat”, "Abre" y muchos discos más que continuaron en el recorrido de Fito y en la actualidad se mantienen vigentes como obras históricas de la Argentina.