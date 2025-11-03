El histórico encuentro de Tini Stoessel y Chris Martin en Futttura

La cantante invitó al escenario al líder de Coldplay. Juntos interpretaron dos canciones y rápidamente se volvieron virales en redes sociales

Tini Stoessel invitó al escenario a Chris Martin en su show Futttura

Este fin de semana , Tini Stoessel finalmente presentó su esperado show Fututtura ante miles de fanáticos. Este proyecto no fue solo un recital más, se trató de un viaje en el tiempo a través de su carrera musical. Con un museo incluido, la artista argentina colmó Tecnópolis, interpretó canciones de su etapa en Disney, repasó sus grandes éxitos actuales e incluyó sorpresas en cada show.

Durante la noche del domingo, la cantante argentina sorprendió a todos sus fanáticos con un invitado de lujo: Chris Martin, el vocalista de Coldplay . Juntos interpretaron el éxito “We Pray” , y luego el artista británico acompañó a Tini en guitarra para una emotiva versión de “Carne y Hueso” .

Cabe remarcar que no es la primera vez que la cantante argentina y el vocalista principal de Coldplay comparten un escenario. De hecho, Tini Stoessel se consagró como la primera artista argentina en presentarse en el histórico programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), uno de los más vistos de la televisión norteamericana, cuando fue invitada por la banda liderada por Chris Martin.

Además, en 2022, durante los shows que Coldplay ofreció en el estadio Monumental de Buenos Aires, Tini fue invitada al escenario en la quinta noche. En aquel show, interpretaron juntos “Let Somebody Go” y luego la artista presentó su emotiva canción “Carne y Hueso”.

El show de Tini Stoessel

El cantante de Coldplay, Chris Martin, interpretó junto a Tini Stoessel la canción “We Pray”, una colaboración incluida en el último álbum del conjunto británico. Además, Martin acompañó con su guitarra a la artista argentina en una emotiva versión de “Carne y Hueso”.

Embed sos de otro mundo tini stoessel #FUTTTURA pic.twitter.com/pOm0p4O697 — M 12/11 (@perfectIycmiIa) November 3, 2025

Embed imaginate tener tanto impacto y fama como para poder traer el mismísimo chris martin a tu show en buenos aires, tini stoessel no tenes techo



pic.twitter.com/Lisk4sjrRw — `man (@becomingtini) November 3, 2025

El momento compartido se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde los fanáticos, sorprendidos, comenzaron a difundir imágenes y videos del encuentro.

Pero las sorpresas no terminaron ahí: Tini también invitó al escenario al dúo Miranda! y al cantante colombiano Juanes, con quien interpretó su recordada canción “Fotografía”.

>> Leer más: Tini Stoessel lo volvió a hacer: reveló el final de la serie "Quebranto"