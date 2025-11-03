La Capital | Zoom | Tini Stoessel

El histórico encuentro de Tini Stoessel y Chris Martin en Futttura

La cantante invitó al escenario al líder de Coldplay. Juntos interpretaron dos canciones y rápidamente se volvieron virales en redes sociales

3 de noviembre 2025 · 09:53hs
Tini Stoessel invitó al escenario a Chris Martin en su show Futttura

Tini Stoessel invitó al escenario a Chris Martin en su show Futttura

Este fin de semana, Tini Stoessel finalmente presentó su esperado show Fututtura ante miles de fanáticos. Este proyecto no fue solo un recital más, se trató de un viaje en el tiempo a través de su carrera musical. Con un museo incluido, la artista argentina colmó Tecnópolis, interpretó canciones de su etapa en Disney, repasó sus grandes éxitos actuales e incluyó sorpresas en cada show.

Durante la noche del domingo, la cantante argentina sorprendió a todos sus fanáticos con un invitado de lujo: Chris Martin, el vocalista de Coldplay. Juntos interpretaron el éxito “We Pray”, y luego el artista británico acompañó a Tini en guitarra para una emotiva versión de “Carne y Hueso”.

>>Leer más: Tini tuvo que cancelar el debut de su festival Futttura "con el corazón partido y mucha frustración"

La relcación de Chris Martin y Tini Stoessel

Cabe remarcar que no es la primera vez que la cantante argentina y el vocalista principal de Coldplay comparten un escenario. De hecho, Tini Stoessel se consagró como la primera artista argentina en presentarse en el histórico programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), uno de los más vistos de la televisión norteamericana, cuando fue invitada por la banda liderada por Chris Martin.

Además, en 2022, durante los shows que Coldplay ofreció en el estadio Monumental de Buenos Aires, Tini fue invitada al escenario en la quinta noche. En aquel show, interpretaron juntos “Let Somebody Go” y luego la artista presentó su emotiva canción “Carne y Hueso”.

El show de Tini Stoessel

El cantante de Coldplay, Chris Martin, interpretó junto a Tini Stoessel la canción “We Pray”, una colaboración incluida en el último álbum del conjunto británico. Además, Martin acompañó con su guitarra a la artista argentina en una emotiva versión de “Carne y Hueso”.

Embed
Embed

El momento compartido se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde los fanáticos, sorprendidos, comenzaron a difundir imágenes y videos del encuentro.

Pero las sorpresas no terminaron ahí: Tini también invitó al escenario al dúo Miranda! y al cantante colombiano Juanes, con quien interpretó su recordada canción “Fotografía”.

>> Leer más: Tini Stoessel lo volvió a hacer: reveló el final de la serie "Quebranto"

Noticias relacionadas
Boquitas Pintadas es uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos

Nicki Nicole anunció su colaboración en el nuevo álbum de Tan Biónica

Nicki Nicole regresó al país y sorprendió tras su separación de Lamine Yamal

Después de su ruptura con Lamine Yamal, Nicki Nicole volvió a los escenarios con Tini

El extenso comunicado de Juanita Tinelli

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

El colombiano Esteman y la argentina Daniela Spalla conforman el nuevo dueto furor de Latinoamérica

Daniela Spalla y Esteman: los nuevos Pimpinela que la rompen en Latinoamérica

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Lo último

La macro de Milei pegó en Santa Fe: enfriamiento y andar errático

La macro de Milei pegó en Santa Fe: enfriamiento y andar "errático"

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Delincuentes ingresaron en el edificio de Cafferata al 2600 donde funcionan dos instituciones. "Estamos cansados y angustiados", dijo la directora.
Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días
Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Información general

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Ovación
Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1
Ovación

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Policiales
Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025
La Ciudad

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles