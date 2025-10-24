Tini tuvo que cancelar el debut de su festival Futttura "con el corazón partido y mucha frustración"

A partir de un video publicado en sus redes sociales, la cantante se mostró triste por la medida. Qué pasará con el show previsto para este viernes

Tini se mostró muy afectada por tener que cancelar el primer show de su festival "Futttura"

A horas del inicio de Futttura , Tini tuvo que comunicar una noticia más que difícil a sus fanáticos. Resulta que el show previsto para este viernes 24 en Tecnópolis fue cancelado y reprogramado para el lunes 27. La cantante se mostró muy afectada por la situación.

La razón detrás de este cambio en la agenda se debe a las condiciones meteorológicas. Las alertas por tormentas se volvieron una amenaza para el recital que se desarrolla al aire libre. “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show”, anunció Ake Music, la productora del evento.

Por su parte, Tini, además de los comunicados oficiales subió una historia en su cuenta de Instagram para hablar de forma más directa con sus seguidores. “No saben cuánto lamento haber informado esto” , expresó entre lágrimas. “Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste la verdad pero no puedo hacer nada. Los amo y nos vemos”

El recital reprogramado de Tini

Según anunció la producción del evento, el recital “Futttura” previsto para el viernes 24 de octubre se moverá directamente al lunes 27. Por su parte, el lugar del evento seguirá siendo Tecnópolis y el horario también se mantendrá fijo.

Con respecto a las entradas, aquellas adquiridas para el viernes 24 seguirán siendo válidas para el 27 de octubre, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún cambio. Por su parte, quienes no puedan concurrir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través del mail oficial de la ticketera.

Por su parte, hasta el momento, el resto de las fechas se mantienen en su día sin ninguna modificación.