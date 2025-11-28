¿Cuál es la empresa rosarina que eligió Flavio Mendoza para decorar la presentación de Ánima? El reconocido circo aterrizó en la ciudad para presentar Una Mágica Navidad y escogió los artículos más innovadores de Paseo de los Patos. 28 de noviembre 2025 · 14:06hs

El reconocido Circo Ánima aterrizó en Rosario para presentar “Una Mágica Navidad”, un show que fusiona acrobacias, música en vivo y efectos visuales para sumergir al público en una celebración luminosa. La obra propone un viaje sensorial por paisajes cargados de color, melodías festivas y actos que celebran valores como la unión, la paz y el amor. La compañía promete una experiencia envolvente pensada para sorprender y emocionar a espectadores de todas las edades.

Se trata de la primera visita de la compañía a la ciudad, marcando un hito para el calendario cultural rosarino. Flavio Mendoza en su presentación de prensa decoró el hotel con todos los productos de Paseo de los Patos, el mayorista ubicado en tres puntos estratégicos de la ciudad: Av. Pte Peron 4050, Pv. Unidas 177 y Uriburu y Roca.

Paseo de los Patos fue el encargado de ambientar tanto en Rosario como en Santa Fe. Dado que tienen un catálogo muy amplio de artículos super novedosos y virales, también participaron de la deco de importantes shoppings de la ciudad y la regiòn.

En sus sucursales hasta el 31 de diciembre van a estar con precios por mayor sin monto mínimo y descuentos por pago en efectivo.

La temporada inicia hoy viernes 28 de noviembre a las 20 y continuará con funciones miércoles, jueves y viernes a las 20, y sábados y domingos a las 18 y 20.30, en la Rotonda Francia del Parque Scalabrini Ortiz.