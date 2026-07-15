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El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas

La máxima llegaría a 25º el viernes aunque con probabilidades de tormentas aisladas matutinas y lluvias aisladas vespertinas

15 de julio 2026 · 23:18hs
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El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 15 de julio una temperatura máxima de 24º, fuertes ráfagas de viento por la mañana y cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del norte, un registro de 14º, cielo nublado y muy bajas probabilidades de precipitaciones, mientras que en la mañana estaría mayormente nublado con 13º y ráfagas de hasta 50 km/h. A la tarde continuaría mayormente nublado con una máxima de 24º bajando a 22º en la noche.

El viernes la temperatura seguiría en aumento, con 25º de máxima y 15º de mínima, aunque en la mañana hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas y la tarde presenta algunas chances de lluvias aisladas.

El sábado estaría mayormente nublado y tendría una marcada baja en las marcas: una máxima de 19º y una mínima de 14º.

El domingo los termómetros seguirían en descenso, con 15º de máxima, 10º de mínima y cielo mayormente nublado.

El lunes prácticamente no habría cambios, con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 15º y 10º.

Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado, 16º de máxima y 9º de mínima.

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