Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y "La Granja de Zenón"

Hasta el 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas para todas las edades y todos los bolsillos

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Vacaciones de invierno: un jueves ideal para disfrutar de música y rock .

La segunda semana de las vacaciones de invierno está en marcha y las opciones para que chicos y grandes disfruten de los días sin clases siguen multiplicándose. Hasta el 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas para todas las edades y todos los bolsillos, desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y actividades al aire libre.

Entre los recomendados para este jueves 15 de julio, una buena opción es visitar a las 15 hs la charla taller "La ruta de los azulejos" que ofrece el Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361) con Flor Chapero . Con entrada gratuita, la propuesta consiste en observar, aprender e inspirarse de la historia de los cerámicos de Rosario para que luego la destacada ceramista les enseñe a los más chicos a hacer su propio un azulejo cerámico.

A ese mismo horario, La Granja de la Infancia (Pte. Perón 8000), recibe a la Banda Gulubú Rock, que se presentarán con canciones de María Elena Walsh en un espectáculo musical para toda la familia con mucho ritmo para bailar, jugar y divertirse . Para quiénes disfrutan de los shows y la música, también hay una propuesta puertas adentro: a las 15h el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223) presenta “La granja de Zenon: héroes en acción” . Los Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

Ya para las 17h, el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez ubicado en Santa Fe al 748, con entrada gratuita pero con inscripción previa, presenta una función “El museo está embrujado”.

>> Leer más: Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario, en una guía completa para el fin de semana largo

Agenda completa del jueves 16 de julio

10h - "Mañanitas de lectura" junto a cuenteras, editoriales y escritoras y escritores de la ciudad. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553).

10h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar Flammarion (Pje. 410 Nº 4998). Gratis

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

13a17h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h - Narraciones con Flor Izurieta. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - "Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos". Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

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14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Red de mediadores de lectura. Mil65. Plaza Libertad (Mitre y Pasco). Gratis

14h - Circo itinerante. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

14h - Función “Pintando a Berni". Teatro La Comedia (Mitre 958). Entrada $2000

14h - Taller de encuadernación. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis con inscripción previa, reservando cupo al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario publicado en la cuenta de Instagram del museo.

14.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Plaza El Triángulo (Ramón Lista y Laprade). Gratis

15h - Muestra “La canción del barrio Vol. 2”, Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

15h - Charla taller "La ruta de los azulejos" con Flor Chapero. Cómo hacer un azulejo cerámico. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

15h - "Taller de radio Voces con memoria" con Amalia Fragapane. De 8 a 12 años. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - "Intercambio fantástico" Set de fotografías con vestuario, a partir de la obra de Marta Minujín. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

15h - “Animación al paso”, Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Función de títeres "Los Sueños de Federico" y Espacio de juegos. Plaza Colombres (Chubut y Colombres). Gratis

15h - Función de títeres "Los Trajes del Rey" y Espacio de juegos. Plaza San Cayetano (Vanzo y C 1722). Gratis

15h - Función de títeres "Pato con Bata" y Espacio de Juegos. SUM Travesía (J. José Paso al 1900). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Biblioteca Pocho Lepratti (Chacabuco 3085). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - Banda Gulubú Rock. Canciones de María Elena Walsh. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

15h - La Calle del Circo y la Alegría, Cía JujuJaju. Escuela itinerante de circo y espectáculos al paso. El jardín de los niños (Parque Independencia).

15.30h - Función ”Dos de dos. Cuentos clásicos y propios”. CC Parque Alem (Nansen 100). Gratis

15h - “La granja de Zenon: héroes en acción”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

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16h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

16h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - “El castillo enlusionado”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

16.30h - Shows de Viudos y Neutra. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

16.30h - Proyección de “Moana”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Lectura de cuentos inclusivos. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

17h - Función “El museo está embrujado”. Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748). Gratis. Con inscripción

17h - “Títeres Sakados del Tacho”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO

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19.30h - “Un día soñé”. Centro Cultural Atlas (Mitre 645)

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

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Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).