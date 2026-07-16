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Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Villa Gobernador Gálvez será sede del certamen amateur más importante del país, del 17 al 22 de julio en el Parque Regional Sur

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

16 de julio 2026 · 16:55hs
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Canelito Travaglini es uno de los tres rosarinos que estarán en el Nacional de boxeo.

Canelito Travaglini es uno de los tres rosarinos que estarán en el Nacional de boxeo.

El boxeo es un deporte de atrevidos, de aquellos que aprovechan las oportunidades al máximo, que no suelen ser muchas para llegar al profesionalismo. El Torneo Nacional de Mayores es una de esas posibilidades. Es un atajo. La provincia será sede de una nueva edición, con epicentro en Villa Gobernador Gálvez, del 17 al 22 de julio, en el Parque Regional Sur.

Este certamen reúne a los mejores boxeadores amateurs del país, a los destacados de cada provincia, en una competencia bien federal. Los ganadores, quienes sobresalgan, podrán tener una chance en la selección argentina, ruta directa a clasificatorios para meterse en el ciclo olímpico y, lo más trascendente: un trampolín hacia el profesionalismo.

Tres rosarinos dirán presente

El plantel santafesino estará integrado por 15 boxeadores, con tres rosarinos: Agustín Travaglini, Emanuel Martínez y Luciano Cecchi. El viernes 17, a las 10, será el sorteo y conocerán a sus rivales. Los combates comenzarán todos los días a las 19. Las finales serán el miércoles 22. Y habrá un campus del DT del seleccionado argentino.

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Agustín

Agustín "Canelito" Travaglini dará el presente en el torneo de boxeo que se llevará a cabo en Villa Gobernador Gálvez.

Entre los rosarinos, Luciano “El Oso” Cecchi competirá en la categoría 91 kilos, Agustín “Canelito” Travaglini en 64 kg y Emanuel “El Alacrán” Martínez lo hará en 56 kg.

El resto de los representantes provinciales serán Dorian Campos (49 kg), Felipe Balbi (52 kg), Franco Meza (52 kg), Joel Frutos (56 kg), Sebastián Belizan (60 kg), Agustín Franco (64 kg), Maicol Gómez (69 kg), Jesuan Cejas (69 kg), Bautista Mazzón (81 kg), Valentín Miño (81 kg), Agustín Astorga (91 kg) y Brian Bastida (+91 kg).

Quiero ser campeón nacional”

Canelito Travaglini viene creciendo en la escena del boxeo rosarino y ahora tendrá una gran chance de mostrarse a nivel nacional. Para eso se está preparando. “La preparación viene muy bien. Me siento mejor que nunca con el peso, con el entrenamiento, estoy rápido y fuerte. Vengo bien. Solo quedan algunos trabajos más ligeros, que tienen que ver más con lo técnico”, le contó el boxeador de 21 años a Ovación.

Aún no tiene rival, pero está preparado para enfrentar a cualquiera. Y se ilusiona con ser visto por el seleccionador nacional si tiene un buen papel en el Nacional. “Todavía no conozco a mi rival ni cuántas peleas serán porque el sorteo se hará el viernes. El gran objetivo es llegar a la final y ganar. Estoy 100 por ciento en condiciones de hacerlo. Estoy conforme con lo que vengo trabajando y muy confiado de lo que pueda hacer. Ganar el Nacional te abre un montón de puertas. Por ejemplo, que te citen a la selección argentina, entrenar en el Cenard. Eso después lo evalúa el cuerpo técnico. Sería un gran logro llegar ahí”, cerró Canelito.

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