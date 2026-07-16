Los pibes de la reserva de Newell's empataron en el debut en el torneo Clausura

El Rojinegro ganaba ante Huracán en La Quemita con gol de Alejo Velacoz, pero se lo igualaron en el segundo tiempo

La reserva de Newell's siempre representa un foco de interés, hacia adentro y hacia afuera del club. Es que, desde esa plataforma, se nutre la primera división, y por eso siempre es mirada con especial atención. Esta tarde, en la primera fecha del torneo Proyección, en uno de los encuentros que cerraron la jornada, el equipo conducido por Lucas Bernardi cosechó una igualdad en su visita a Huracán en La Quemita.

Tras la buena performance que tuvieron los pibes rojinegros en el torneo anterior en el primer semestre competitivo, donde alcanzó los cuartos de final, empató 1 a 1, en el predio que posee el Globo en el barrio Villa Soldati.

De esa manera, en el inicio del Clausura, la Lepra sólo obtuvo una parda con gol de Alejo Velacoz, a los 38' , el primer tiempo. En tanto, su rival equilibró el tanteador, a los 51', con tanto de Oscar Martínez para el cojunto de Gastón Coyette.

Newell's no mantuvo la ventaja

En este encuentro, el equipo rojinegro se fue al descanso con una mínima ventaja al frente que no pudo mantener durante los segundos 45 minutos.

En esta ocasión, Newell's formó con Francisco Sciarini; Gino Barrio, Valentín Rosso, Alejo Velacoz, y Leonel Aranda (Renzo Mignaco); Tomás Viola, Gino Mutti (Braico Peralta), y Blas Benedetto; Benjamín Barrios (Facundo Rubio), Joaquín Amadío (Ignacio Liberato), y Jeremías Morales (Genaro Castelli).

El próximo compromiso de la reserva leprosa será recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto por la 2º fecha de la zona B del certamen.

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Viene de un buen primer semestre

Vale recordar que, en el Apertura, el Rojinegro terminó cuarto en su grupo y siempre fue protagonista durante todo el desarrollo del torneo. Clasificó a playoffs y ahí perdió con Vélez, el 1º de la otra zona, 2 a 1 en Liniers, por los cuartos de final.

Vale remarcar también que, en este campeonato, sólo pasan de ronda los primeros cuatro de cada grupo y que este torneo tendrá las mismas características en su forma de disputa con el anterior, invirtiendo las localías.

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