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Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

El marcador central se recupera de una lesión muscular y lo esperan a partir del lunes. Por el tiempo que le demandó la evolución, no estará para el debut

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

16 de julio 2026 · 17:12hs
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Los futbolistas de Newells tendrán un nuevo integrante para trabajar a la par a partir del lunes.

Newell's Oficial

Los futbolistas de Newell's tendrán un nuevo integrante para trabajar a la par a partir del lunes.

Newell's tendrá el último amistoso de la pretemporada el sábado contra Sportivo Las Parejas. Este jueves entrenó por la mañana en Bella Vista y mañana cumplirá la misma rutina en un solo turno. Todavía se sigue a la espera de más refuerzos, para que se agreguen a los que llegaron recientemente, Franco Escobar y Lautaro Giannetti.

Un hecho positivo es que el lunes, en el comienzo de la semana que desembocará en el debut contra Talleres por el torneo Clausura, tendrá a disposición a un zaguero.

El futbolista es Oscar Salomón. Venía entrenando aparte, por una lesión muscular que sufrió hace un mes en la misma pierna derecha donde se desgarró durante la penúltima fecha del torneo Apertura.

Oscar Salomón se lesionó y no estuvo en la parte más exigente de la pretemporada de Newell's

Oscar Salomón se lesionó y no estuvo en la parte más exigente de la pretemporada de Newell's

Los plazos de recuperación y la evolución fueron los lógicos y se sumará a los trabajos que realiza el resto del plantel a partir del lunes.

El defensor se perdió la etapa más exigente de la pretemporada, y como volverá a practicar a la par de sus compañeros recién días previos al estreno en el Clausura, no formará parte del equipo que se medirá con Talleres.

Fernández Cedrés, solo un ofrecimiento

Si bien el mediocampista central Rodrigo Fernández Cedrés fue ofrecido a Newell's, no está en los planes de Frank Kudekla. La intención del entrenador es reforzarse en otras posiciones.

Sabe que existe un presupuesto salarial acotado y prefiere que se destine a otro futbolista que pueda incorporarse.

>> Leer más: Newell's confirmó la salida de un joven delantero surgido de Bella Vista

La propuesta de que se sume a Newell's surgió a raíz de que el entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, no tiene en cuenta a Fernández Cedrés.

Pero desde el club del Parque se desestimó este ofrecimiento y el mediocampista aguarda una oportunidad para jugar en el exterior.

Fernández Cedrés jugó a préstamo en Newell's durante la temporada 2024. El club no hizo uso de la opción de compra de un millón 500 mil dólares una vez que se venció el préstamo y se terminó su vínculo con la Lepra.

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