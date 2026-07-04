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Sillón, estufa y control remoto: cinco películas imperdibles para ver en Netflix este finde

Suspenso, comedia, romance, documental y aventuras en una guía para empujar a cualquier indeciso

4 de julio 2026 · 07:00hs
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Liam Neeson

Foto: Netflix

Liam Neeson, protagonista de imperdibles y clásicos, vuelve a Netflix.

Cada vez que llega el invierno, plataformas de streaming refuerzan sus catálogos y atrapan a más audiencia. Es que el combo de sillón, estufa y control remoto es irresistible.

Claro que este 2026 fue todo un desafío porque durante junio y julio se viene desarrollando el Mundial de Fútbol pero está claro que no todo el mundo cae bajo el hechizo de la pelota y, a la vez, al avanzar el torneo comienzan a quedar huecos libres incluso para quienes aman el deporte.

"Enola Holmes 3" (aventuras)

Entre los recomendados se encuentra la película "Enola Holmes 3" que llegó hace pocos días a la plataforma de la N roja y se ubicó como el film más visto a nivel mundial. De esta manera, se consolida como la historia de la joven detective que conquistó a la audiencia de Netflix. Bajo la dirección de Philip Barantini, la aventura sigue a Enola Holmes hasta Malta, donde sus planes de matrimonio se ven interrumpidos cuando la misteriosa desaparición de su hermano Sherlock la sumerge en un nuevo y peligroso caso.

"Hermanito" (comedia)

Una propuesta muy diferente es "Hermanito", una película con John Cena y Eric André. El film cuenta cómo la vida perfectamente equilibrada de un agente inmobiliario se revoluciona cuando su excéntrico hermanito reaparece en su vida. En esta comedia, Rudd Landy tiene la familia ideal, un físico esculpido y una rutina matemática. Rudd anhela la aprobación de su hermano mayor, Josh (Christopher Meloni), un multimillonario que lo supera en todo. En escena aparece entonces Marcus Pinchel, quien escapa de un hospital psiquiátrico. Años atrás, Rudd fue mentor de Marcus en un programa tipo "Hermanos Mayores", solo porque le ayudó con sus solicitudes de ingreso a la universidad.

"Mensajes de voz para Isabelle" (romance)

Una joven manda mensajes muy personales al teléfono que alguna vez perteneció a su fallecida hermana. Lo que ella no sabe es que el actual dueño del aparato los escucha y comienza a enamorarse de ella. Ese es el argumento de "Mensajes de voz para Isabelle", una comedia romántica protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson. Dirigida por Leah McKendrick, de "El club de las madres rebeldes", este film es ideal para relajarse y divertirse con una historia que busca que la audiencia vuelva a creer en el amor.

"Retribución" (suspenso)

Liam Neeson protagoniza "Retribución", un film de suspenso y aventuras que viene subiendo en el ranking de Netflix. "Matt, un empresario estadounidense que reside en Berlín, lleva a sus dos hijos en auto cuando, de improvisto, recibe una llamada. Un desconocido le informa de que hay una bomba en el vehículo, y la hará estallar si no sigue sus indicaciones", es el resumen oficial del film. En el protagónico, el irresistible Liam Neeson, quien ha protagonizado disímiles películas como "La lista de Schindler" y "Dónde está el policía".

"La vecina perfecta" (documental)

"La vecina perfecta" es una original propuesta documental dirigida por Greeta Gandbhir. Se trata de un film editado exclusivamente con material de las "bodycams" de los policías que van a un barrio residencial para tratar distintos ataques de una vecina que parece odiar a los nenes que viven cerca de ella. Racismo y problemas mentales que se acrecientan con la tenencia de armas. El film obtuvo una nominación a los premios Oscar.

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