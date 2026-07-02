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La historia de amor y adrenalina de la pareja de Netflix que escaló el Empire State

Angela Nikolau e Ivan Beerkus son dos de los rooftoppers más famosos del mundo. Los rusos protagonizan un documental de Netflix

2 de julio 2026 · 12:27hs
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Una pareja escaló el Empire State de Nueva York sin permiso ni seguridad

Una pareja escaló el Empire State de Nueva York sin permiso ni seguridad

Una pareja trepó el rascacielos del Empire State Building, desplegó una bandera en nombre de la paz y protagonizó una muy original propuesta de casamiento a más de 443 metros de altura. Se trata de los rusos Angela Nikolau e Ivan Beerkus, quienes fueron detenidos por las autoridades de Nueva York este miércoles.

El episodio, que rápidamente se volvió viral y fue tendencia en las redes sociales, ocurrió el miércoles por la mañana en la Gran Manzana. Dos personas enmascaradas y vestidas completamente de negro escalaron, sin arneses ni ningún tipo de equipo de seguridad, la cima de uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad: el Empire State Building.

La pareja es reconocida internacionalmente por practicar rooftopping, una actividad extrema que consiste en escalar edificios y estructuras de gran altura sin equipos de protección. De hecho, Angela Nikolau e Ivan Beerkus protagonizan una serie documental de Netflix que retrata algunas de sus aventuras alrededor del mundo.

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El episodio viral en el Empire State

Nikolau y Beerkus treparon hasta la punta del Empire State Building. Una vez en la cima, desplegaron una bandera negra con letras blancas que llevaba un mensaje a favor de la paz: “Cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz”.

Mientras permanecían en lo más alto del edificio, Nikolau publicó una historia en Instagram para dar cuenta de la hazaña. “Estoy en el Empire State Building; pueden verlo en la cámara web de la ciudad”, escribió.

Pero la escena no terminó allí. Mientras drones y cámaras de distintos medios estadounidenses seguían cada uno de sus movimientos, la pareja descendió hasta una plataforma de mantenimiento. Fue entonces cuando Beerkus sacó un anillo y le propuso matrimonio a Nikolau. Ambos sellaron el momento con un abrazo y un beso.

El episodio obligó a desplegar un importante operativo de seguridad. Las autoridades cerraron las calles aledañas al Empire State Building mientras equipos de emergencia trabajaban para garantizar que la pareja descendiera sin sufrir lesiones, según informaron CBS News y NBC News.

De acuerdo con The New York Post, Nikolau y Beerkus atravesaron una reja de malla ubicada en el piso 102 para acceder al nivel 103, un sector de mantenimiento de acceso restringido, antes de escalar la antena del edificio. Esa barrera había sido instalada precisamente para impedir este tipo de ascensos no autorizados.

Finalmente, efectivos de la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía de Nueva York subieron hasta el lugar y detuvieron a la pareja, que descendió sin ofrecer resistencia. Según confirmó ABC News, ambos permanecen detenidos y enfrentan siete cargos por el episodio.

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Quién es son los escaladores del Empire State

La pareja que escaló enmascarada hasta la punta del Empire State Building está integrada por Angela Nikolau e Ivan Beerkus, dos reconocidos rooftoppers rusos que desde hace años recorren el mundo realizando ascensos a algunos de los edificios más altos del planeta.

Nikolau, de 33 años, nació en Moscú y creció en una familia de artistas circenses. Además de fotógrafa, desde muy joven comenzó a escalar los techos de edificios en Rusia y, con el paso del tiempo, llevó esa pasión a distintos países, donde protagonizó arriesgadas expediciones a rascacielos de gran altura.

Beerkus, de 32 años y cuyo nombre real es Ivan Artemovich Kuznetsov, también es fotógrafo y se dedica a escalar edificios emblemáticos alrededor del mundo. Entre sus ascensos más conocidos figuran la Torre Eiffel, la Shanghai Tower, el CTF Finance Centre, el Shun Hing Square y la Mercury City Tower.

Aunque ambos realizaban este tipo de desafíos por separado, se conocieron en 2016 durante una expedición al Goldin Finance 117, un rascacielos inacabado de China. Con el paso de los años comenzaron una relación y se convirtieron en una de las parejas más reconocidas del mundo del rooftopping.

Su historia quedó retratada en el documental "Skywalkers: A Love Story", estrenado en el Sundance Film Festival y disponible en Netflix. La producción sigue sus peligrosas expediciones y tiene como eje central el ascenso a la Merdeka 118, el segundo edificio más alto del mundo.

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