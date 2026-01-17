Festival Rivera en La Florida: la cumbia llega a las orillas del río Paraná El Festival Rivera se realizará el sábado 24 de enero, de 14 a 20. La grilla incluye a Los Palmae, La Nueva Luna y Kaniche, entre otros referentes del género 17 de enero 2026 · 10:13hs

Se viene el Festival Rivera en La Florida

El próximo sábado 24 de enero, el balneario La Florida será el escenario del Festival Rivera, un evento que promete reunir a los máximos exponentes de la cumbia a orillas del río Paraná. La jornada musical se extenderá desde las 14 hasta las 20, integrando el calor del verano rosarino con una propuesta artística de alto impacto.

El festival, producido de manera conjunta por Senti-T y Brindis TV, anunció una grilla que combina clásicos y nuevas tendencias del género tropical. Entre los artistas principales que subirán al escenario se encuentran La Nueva Luna, Los Palmae, Mak Donal, Enero, Azul Saita y Senti-T Banda. Además, la programación contará con la participación especial de Facu Martínez, Brandon (cantante de Amistad) y Marcos Castelló, líder de Kaniche.

image Desde la organización sostuvieron que el evento tendrá un alcance que trascenderá la arena de la zona norte. Habrá una transmisión en vivo a través de los canales de YouTube de las productoras, que registrará tanto la previa como los momentos más destacados de los shows, con la conducción de figuras de ambos medios.

Embed View this post on Instagram A post shared by Brindis Tv (@brindistv_) Entradas y acceso al festival Para quienes deseen asistir de forma presencial, el ingreso al Festival Rivera está incluido en la entrada general al balneario. El valor del ticket es de $4.000, lo que habilita no solo a presenciar la grilla musical, sino también a utilizar las instalaciones y el sector de playa durante todo el día. Promo: los socios de Beneficios de La Capital tienen un 2x1 presentando la tarjeta en boleteria.

image Con esta propuesta, el Festival Rivera busca consolidarse como una de las experiencias más potentes de la temporada, ofreciendo un formato de recital al aire libre pensado para disfrutar de la música popular frente al Paraná. Grilla del festival La Nueva Luna

Los Palmae

Mak Donal

Enero

Azul Saita

Senti-T Banda Artistas invitados Facu Martínez (junto a Azul Saita)

(junto a Azul Saita) Marcos Castelló (lider de Kaniche)

(lider de Kaniche) Brandon (cantante de Amistad)