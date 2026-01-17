Festival Rivera en La Florida: la cumbia llega a las orillas del río Paraná

La Ciudad
Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"
POLICIALES
Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
Salud
Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
La Región
Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
Información general
Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Policiales
San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
LA CIUDAD
Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
POLICIALES
Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
LA CIUDAD
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"
Policiales
Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Salud
El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Policiales
Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales
Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
La Ciudad
Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad
Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad
Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon
Policiales
Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
La Ciudad
Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
El Mundo
Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
Politica
La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral