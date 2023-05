Fabiana Cantilo desmintió haber estado con Fito Páez porque Charly no le "dio bola" La cantante respondió por redes a un diario que publicó la cantante estuvo con el rosarino porque García no demostró interés. 22 de mayo 2023 · 12:42hs

Fabiana Cantilo hizo un descargo en redes, donde desmintió haber estado con Fito Páez porque Charly no le "dio bola".

Fabiana Cantilo está en el ojo de la mirada pública. El éxito de “El amor después del amor”, la serie biográfica sobre Fito Páez en la cual aparece representada como uno de los personajes protagónicos, generó una ola de revisionismo de los vínculos entre los músicos que aparecen en la ficción. En ese contexto, un medio de comunicación publicó dichos de la cantante que ella salió a desmentir.

Una vez más, Fabi eligió sus redes sociales para hacer un descargo. A través de dos videos breves, Cantilo aclaró el panorama. "Ya, vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo", arrancó la cantante, en relación a un textual aparentemente falso en el que se le atribuye haber dicho: “Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola. Él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo”.

"Es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola. Yo lo elegí a Fito, ¿entienden? Yo no voy a dar más declaraciones. Que corroboren la fuente porque es mentira", explicó la cantante. “Charly me re daba bola. Yo lo dejé por Fito”, reforzó.

https://twitter.com/FabianaCantilo/status/1659997785301680128 Aclaro … pic.twitter.com/OxgJfbpAIB — Fabiana Cantilo (@FabianaCantilo) May 20, 2023 En el segundo video, Cantilo cuestionó la circulación de información falsa y criticó a los medios de amarillistas. “Odio las mentiras”, indicó, en referencia a este tipo de noticias, mientras recomendó no consumirlas. “Leamos libros, o de última mirate una buena serie”, cerró la cantante. https://twitter.com/FabianaCantilo/status/1659997912972115970 Odio las mentiras pic.twitter.com/W7VdTa2Nvc — Fabiana Cantilo (@FabianaCantilo) May 20, 2023