"Euforia" presentó su segundo tráiler: qué se sabe de la nueva temporada

A pocos días de su estreno, el adelanto revela nuevas imágenes de Rue Bennett, Nate Jacobs y Cassie Howard y presenta personajes que serán clave

Cada vez falta menos para el estreno de la tercera temporada de " Euforia ". A cuatro años de la última entrega, la historia protagonizada por Zendaya llegará a HBO Max el 13 de abril . A pocos días de su lanzamiento , se presentó un segundo tráiler que permite conocer un poco más sobre la trama.

En el extenso paréntesis entre la segunda y tercera temporadas pasó de todo: hubo demoras debido a las huelgas de guionistas y actores, cambios internos en la producción e incluso la triste pérdida de dos miembros muy queridos del elenco . Angus Cloud, quien interpretaba a Fez, falleció en 2023 por causas relacionadas con el consumo de sustancias. Y Eric Dane , quien interpretaba al padre de Nate, falleció el pasado 19 de febrero tras ser diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

Fue en enero de 2026 cuando se compartió el primer tráiler oficial de la nueva temporada, donde se pudieron ver imágenes de personajes como Rue Bennett, Cassie Howard y Nate Jacobs. También se insinuaron escenas impactantes, como un posible casamiento entre Nate y Cassie, además de momentos protagonizados por Jules Vaughn y Maddy Perez. En ese contexto, la producción adelantó en una conferencia en Londres algunos detalles adicionales: uno de los más importantes es el salto temporal, ya que la tercera temporada transcurrirá cinco años después de los eventos del final de la segunda.

En los últimos días, a poco tiempo del estreno de la próxima entrega, se lanzó un segundo tráiler que revela aún más detalles sobre la historia .

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Qué pasará con cada personaje en la temporada 3 de "Euforia"

La temporada 2 terminó con la puesta en escena de la obra de teatro de Lexi, inspirada en la vida de sus compañeros de clase. Nate (Elordi) hizo que arrestaran a su papá (Dane) después de encontrar su colección de videos de encuentros sexuales con menores. Rue y Jules, por su parte, parecían tener un reencuentro afectivo después de que Rue afirmara su sobriedad.

Pero los próximos episodios de “Euforia” retomarán la vida de los personajes ya convertidos en adultos, y “enfrentando las consecuencias” de todo lo que vivieron en su juventud. En 2025, Zendaya aseguró en una entrevista que “solo se puede estirar hasta cierto punto el drama de secundaria” y que era en cambio más interesante mostrar cómo esas experiencias (en su mayoría traumáticas), tienen repercusiones en la configuración subjetiva de los adultos.

En este sentido, Levinson adelantó que Rue (Zendaya) aparecerá “al sur de la frontera, en México”, atrapada entre varias bandas criminales que le reclaman deudas (incluyendo a Lauren, la narcotraficante que apareció en la segunda temporada). Jules (Hunter Schafer), por su parte, estudia en una escuela de arte.

Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) siguen juntos a pesar de ser claramente una “de las parejas más tóxicas de la serie”. Según Levinson, Cassie vende contenido erótico en redes mientras Nate está en el negocio inmobiliario. “Cassie y Nate de hecho se casan en esta temporada. Lo estoy confirmando. Prometo que será una noche inolvidable”, contó el showrunner. Según el tráiler, ese casamiento será la excusa para reencontrar a los personajes.

Maddy (Alexa Demie) se mudó a Hollywood, donde trabaja en una agencia de talentos. Lexi (Maude Apatow) trabaja como asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, actriz estelar invitada en la temporada, que también contará con las participaciones de Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth y Marshawn Lynch.

Eric Dane volverá como Cal Jacobs (el padre de Nate) pese a su fallecimiento en febrero de 2026. También regresan Colman Domingo, Dominic Fike, Martha Kelly, Nika King, y Chloe Cherry, entre otros recurrentes del elenco.

Finalmente, entre las ausencias se destaca sobre todo la de Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat y anunció en 2022 que dejaba la serie. Storm Reid, que hacía de Gia (hermana menor de Rue), confirmó que su personaje no estará en esta nueva temporada. Vale recordar que en estos años, la joven actriz tuvo una participación en “The Last of Us”, la cual le valió un premio Emmy como Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática.

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El segundo tráiler de "Euforia"

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