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Vieron un puma, quisieron espantarlo con fuego y desataron un voraz incendio

El fuego ya lleva varios días activo y arrasó unas 40 hectáreas cerca de un área protegida en la provincia de Jujuy

27 de mayo 2026 · 14:07hs
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El incendio fue originado por vecinos que trataron de ahuyentar a un puma en la serranía de Lozano

Foto: Todo Jujuy

El incendio fue originado por vecinos que trataron de ahuyentar a un puma en la serranía de Lozano, a unos 25 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Una situación insólita se está viviendo por estas horas en la provincia de Jujuy. Durante el fin de semana, pobladores de la zona de Lozano, a unos 25 kilómetros al norte de la capital provincial, San Salvador de Jujuy, avistaron un puma y, para espantarlo, decidieron prender fuego unos pastizales. Las llamas se salieron de control y se provocó un incendio que acumula unas 40 hectáreas quemadas, con focos que siguen activos.

El incendio se originó en la serranía de Lozano, cerca del límite con la localidad de León y del Parque Provincial Potrero de Yala, en una zona donde se conservan tanto el ecosistema de las yungas (bosques montanos) como bosques de alisos que rodean las lagunas de altura.

El director de Incendios Forestales de Jujuy, Jorge Torrico, indicó que el fuego se originó el lunes y que los propios vecinos advirtieron sobre la situación una vez que se salió de control la situación. Al prenderse, las llamas fueron propagadas fácilmente por el viento, afirmó Torrico al sitio Todo Jujuy.

Incendio en un sector de difícil acceso

Las autoridades jujeñas activaron un protocolo especial para intentar llegar lo antes posible a un sector que, según indicó El Tribuno, es de difícil acceso y tuvo que ser corroborado a través de detección satelital especial.

En una primera instancia, los bomberos que llegaron al lugar determinaron que el incendio llevaba casi 48 horas fuera de control. Por eso se determinó enviar dos nuevas cuadrillas para intentar sofocar el fuego lo antes posible.

Hasta este miércoles, se contabilizaron unas 40 hectáreas incendiadas en la zona y desde la Dirección de Incendios Forestales señalaron que los brigadistas continuaban en la zona para contener el fuego.

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