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Tras un año, la Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias

Economía le dio el aval final para el plan de la provincia que se financiará con un crédito del CAF, el mayor recibido en los últimos veinte años. Las obras ya arrancaron

27 de mayo 2026 · 10:12hs
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El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187

El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187,5 millones de dólares.
El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187

El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187,5 millones de dólares. Unos 150 millones serán financiados a través del crédito internacional de la CAF y el resto lo aportará la provincia.

El gobierno nacional, a través del decreto 389/2026 del Ministerio de Economía, aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo CAF por 150 millones de dólares destinado a la ejecución del “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, Santa Fe”, entre la provincia y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Llega más de un año después luego de que en abril del 2025 Santa Fe obtuviera financiamiento estratégico para el desarrollo productivo provincial.

Recibirá 150 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la ejecución de obras viales estratégicas en la zona portuaria. Se trata del mayor crédito que la provincia haya obtenido en los últimos 20 años, según palabras de los propios funcionarios.

El plan de obras estratégicas para el polo exportador demandará una inversión de 187,5 millones de dólares. Unos 150 millones serán financiados a través del crédito internacional de la CAF y el resto lo aportará la provincia. Vale recordar que Santa Fe ya avanzó con las obras con recursos propios.

CAF y Santa Fe

El objetivo principal de la propuesta es fortalecer la integración metropolitana del complejo portuario del Gran Rosario, además de solucionar cuestiones logísticas en el principal polo exportador agropecuario de la Argentina, tomando en cuenta que en Santa Fe se produce un cuarto de las exportaciones del país y que por esa zona sale más de un tercio de esas exportaciones, y que todo eso requiere una infraestructura en condiciones que permita ser competitivos a nivel internacional.

El gobierno explicó que el préstamo que tomó la provincia será a 18 años -con 5 de plazo de gracia- y tendrá una tasa de 6,52%, Sofr a 180 días. En su momento, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, destacó que “es una tasa difícil de lograr” y dijo: “Nos enorgullece”.

La solicitud de financiamiento cuenta con el aval del propio Ministerio de Economía de la Nación, que comunicó al CAF el apoyo al proyecto y la priorización de la Casa Rosada al financiamiento.

Se viene la firma del convenio, luego de la aprobación oficial por parte de la Nación. El financiamiento también debe ser sancionado por la Legislatura, pero en la provincia dan por descontado el visto bueno por “lo conveniente” que es el crédito.

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El plan de obras estrat&eacute;gicas para el polo exportador de Santa Fe demandar&aacute; una inversi&oacute;n de 187,5 millones de d&oacute;lares. Unos 150 millones ser&aacute;n financiados a trav&eacute;s del cr&eacute;dito internacional de la CAF y el resto lo aportar&aacute; la provincia.

El plan de obras estratégicas para el polo exportador de Santa Fe demandará una inversión de 187,5 millones de dólares. Unos 150 millones serán financiados a través del crédito internacional de la CAF y el resto lo aportará la provincia.

Qué obras se realizarán en la zona portuaria

Entre las obras más destacadas se encuentra la segunda etapa de la construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, desde San Lorenzo hasta el acceso a la zona portuaria de Timbúes.

La obra apunta a la creación de una nueva traza que conecta la ruta provincial Nº 91 directamente con las terminales portuarias en Timbúes, facilitando el ingreso de tránsito pesado sin afectar las zonas urbanas, ejecutando una pavimentación de una calzada completa desde la intersección con la autopista hasta las terminales portuarias, para un acceso rápido y eficiente.

El proyecto contempla intervenciones en localidades portuarias que permitirán agilizar y ordenar los flujos de carga, mitigando los impactos del tránsito de camiones en zonas urbanas. Y contribuirán a la integración entre las ciudades y el puerto.

“Esta es la segunda etapa, después del tercer carril en la autopista Rosario-Santa Fe. Es una etapa más ambiciosa y diría la que va a abordar la parte más crítica de esa problemática, la parte del acceso directo a las terminales portuarias, y la de la convivencia del tránsito y las zonas residenciales”, señaló en la presentación, hace un año ya, Olivares.

En conclusión: la continuidad del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, que llegaría hasta el kilómetro 34, donde está la variante de acceso al puerto de Timbúes, completando la pavimentación diseñada para tránsito pesado hasta cada una de las puertas de las terminales portuarias.

Además, está pensada la obra de mejoramiento de la rotonda en las rutas 34 y 91, a la altura de Totoras, sumado al mejoramiento de la travesía, y una circunvalación en Serodino para permitir a los vehículos una vía directa al puerto de Timbúes.

Y también inversión en las tres localidades más afectadas, Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, para buscar la manera de mejorar la accesibilidad e independizar el tránsito urbano del tránsito de cargas.

Los beneficios que traerán las obras

En la provincia destacaron que todos los trabajos y obras complementarias, ampliaciones de puentes, defensas, drenajes, señalizaciones, inclusive las obras de variantes de traza y construcción de rotondas, contemplan un abordaje integral que no sólo agilizará el traslado de la producción a puertos sino que también contribuirá a la mejora de la seguridad vial, la eficiencia logística y la sostenibilidad ambiental, económica y social del Gran Rosario.

Eso descongestionará el tránsito urbano y mejorará la eficiencia en la logística para la puerta de salida productiva más importante del país.

El plazo previsto para la ejecución del programa es de cinco años. Beneficiará en modo directo a los aproximadamente 200 mil vehículos diarios que transitan por el lugar, que incluyen a los camiones que transportan carga hacia los puertos del Gran Rosario (unos 2 millones al año).

Asimismo, se verán beneficiados al menos 1,5 millones de habitantes del Área Metropolitana de Rosario, donde se encuentra el Complejo Portuario del Gran Rosario y los productores agropecuarios de Santa Fe y provincias circundantes, como Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa y Buenos Aires, que utilizan a Rosario como puerta de exportación.

También serán beneficiarias las empresas logísticas e industriales del cordón del Área Metropolitana, ya que verán optimizadas sus operaciones gracias a menores tiempos de transporte y costos de distribución.

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