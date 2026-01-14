La Capital | Zoom | euforia

"Euforia": la temporada 3 ya tiene tráiler y fecha de estreno

La serie de Sam Levinson vuelve a HB0 en 2026, con episodios nuevos: qué pasará con los personajes principales

14 de enero 2026 · 13:55hs
Cuatro años después del lanzamiento de su última entrega

Cuatro años después del lanzamiento de su última entrega, la temporada tres de la serie "Euforia" ya tiene fecha de estreno y afiche

Después de cuatro años del estreno de la última entrega, la serie “Euforia” confirmó finalmente fecha de estreno para su tercera temporada: 12 de abril de 2026. Además, se lanzó el primer tráiler oficial, donde se ven pistas de qué pasará con los personajes en esta nueva entrega.

En el extenso paréntesis entre ambas temporadas pasó de todo. Hubo demoras por el paro de guionistas y actores, cambios internos en la producción, y hasta el fallecimiento de un miembro del elenco muy querido por el público y por sus colegas: Angus Cloud, que interpretaba a Fez, murió en 2023 por causas relacionadas al consumo de sustancias.

En una conferencia de HBO que tuvo lugar en Londres en los últimos días, Sam Levinson, creador de la serie, compartió algunos detalles sobre la próxima entrega. Un dato que se sabía hace tiempo es que habrá un salto temporal: la tercera temporada tendrá lugar cinco años después de los eventos con los que cerró la segunda.

La decisión parece a priori acertada para mantener la verosimilitud, dado que si bien la mayor parte del elenco siempre fue mayor de edad, dado el tiempo transcurrido resultaba difícil creer que fueran todavía chicos de secundaria.

Embed - Euphoria - 3 Temporada | Tráiler Oficial | HBO Max

>> Leer más: Diciembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, y Disney+

Qué pasará con cada personaje en la temporada 3 de "Euforia"

La temporada 2 terminó con la puesta en escena de la obra de teatro de Lexi, inspirada en la vida de sus compañeros de clase. Nate (Elordi) hizo que arrestaran a su papá (Dane) después de encontrar su colección de videos de encuentros sexuales con menores. Rue y Jules, por su parte, parecían tener un reencuentro afectivo después de que Rue afirmara su sobriedad.

Pero los próximos episodios de “Euforia” retomarán la vida de los personajes ya convertidos en adultos, y “enfrentando las consecuencias” de todo lo que vivieron en su juventud. En 2025, Zendaya aseguró en una entrevista que “solo se puede estirar hasta cierto punto el drama de secundaria” y que era en cambio más interesante mostrar cómo esas experiencias (en su mayoría traumáticas), tienen repercusiones en la configuración subjetiva de los adultos.

En este sentido, Levinson adelantó que Rue (Zendaya) aparecerá “al sur de la frontera, en México”, atrapada entre varias bandas criminales que le reclaman deudas (incluyendo a Lauren, la narcotraficante que apareció en la segunda temporada). Jules (Hunter Schafer), por su parte, estudia en una escuela de arte.

Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) siguen juntos a pesar de ser claramente una “de las parejas más tóxicas de la serie”. Según Levinson, Cassie vende contenido erótico en redes mientras Nate está en el negocio inmobiliario. “Cassie y Nate de hecho se casan en esta temporada. Lo estoy confirmando. Prometo que será una noche inolvidable”, contó el showrunner. Según el tráiler, ese casamiento será la excusa para reencontrar a los personajes.

Embed - EUPHORIA - Temporada 2 | Trailer | HBO Max

>> Leer más: "Peaky Blinders" regresa a Netflix: todo lo que se sabe sobre la película y las dos nuevas series

Maddy (Alexa Demie) se mudó a Hollywood, donde trabaja en una agencia de talentos. Lexi (Maude Apatow) trabaja como asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, actriz estelar invitada en la temporada, que también contará con las participaciones de Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth y Marshawn Lynch.

Eric Dane volverá como Cal Jacobs (el padre de Nate) pese a haber revelado a medios estadounidenses que fue diagnosticado con ELA. El actor aseguró que se siente “afortunado” de poder seguir trabajando y que esperaba con entusiasmo volver al set. También regresan Colman Domingo, Dominic Fike, Martha Kelly, Nika King, y Chloe Cherry, entre otros recurrentes del elenco.

Finalmente, entre las ausencias se destaca sobre todo la de Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat y anunció en 2022 que dejaba la serie. Storm Reid, que hacía de Gia (hermana menor de Rue), confirmó que su personaje no estará en esta nueva temporada. Vale recordar que en estos años, la joven actriz tuvo una participación en “The Last of Us”, la cual le valió un premio Emmy como Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática.

Noticias relacionadas
Marcela Tauro reveló una situación desagradable que vivió años atrás con Julio Iglesias, en medio de las denuncias contra el cantante español

Marcela Tauro contó que Julio Iglesias se sobrepasó con ella: "Me dio un pico y me sentó en su falda"

La hermana de Griselda Siciliani expresó su opinión acerca de la infidelidad de Luciano Castro

Escándalo de Luciano Castro: los rumores de fotos íntimas y las duras palabras de Leticia Siciliani

Timothée Chalamet protagoniza Marty Supremo, una de las películas más esperadas del año, y por la que podría ganarse un Oscar

Las películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

belen, de dolores fonzi, nominada a mejor pelicula iberoamericana en los premios goya

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a "Mejor película iberoamericana" en los Premios Goya

Ver comentarios

Las más leídas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Lo último

Picante estreno de Esther Goris en MasterChef Celebrity: el inesperado cruce con Damián Betular

Picante estreno de Esther Goris en "MasterChef Celebrity": el inesperado cruce con Damián Betular

La oferta por Veliz aturde a Central, que intentará retenerlo hasta junio de este año

La oferta por Veliz aturde a Central, que intentará retenerlo hasta junio de este año

Cambios en el Régimen Informativo de Arca: se elimina la actualización automática de montos

Cambios en el Régimen Informativo de Arca: se elimina la actualización automática de montos

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Los bomberos fueron a auxiliar a la víctima cerca del mediodía después de una colisión en la colectora exterior de la autopista urbana
Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video
La Ciudad

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Ovación
Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1
Ovación

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Central perdió un amistoso con Almirante Brown, con los tres refuerzos en cancha y el foco en Veliz

Central perdió un amistoso con Almirante Brown, con los tres refuerzos en cancha y el foco en Veliz

Policiales
Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

La Ciudad
Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video
La Ciudad

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente
Ovación

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas
Información General

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas

Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene imagen ni sonido
Información General

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido