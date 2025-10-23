Estrenos de cine en Rosario: una comedia, una biopic con Jeremy Allen White y una novedosa película de terror

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de la ciudad este jueves 22 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Llega a los cines una película protagonizada por Jeremy Allen White, el actor de la icónica serie "The bear"

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Este jueves llega a las salas de rosario una de las peliculas de terror mas originales del año. Dirigida por Ben Leonberg, “Good Boy” ha sorprendido en festivales internacionales por su propuesta única: una historia sobrenatural contada desde la perspectiva de un perro.

Embed

La historia sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado. Mientras Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias invisibles para los humanos. Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño, convirtiendo la lealtad en su arma más poderosa frente al horror.

>> Leer más: Se estrena en cines "Good Boy", una película de terror desde el punto de vista de un perro

“A pesar de ti”- Estados Unidos- (Titulo original: “Regretting you”). 116 minutos

Bajo la dirección de Colleen Hoover, la autora de Romper el círculo llega a los cines una nueva adaptación cinematográfica de un bestseller homónimo que explora el amor y la pérdida en una relación de madre e hija

Embed

El filme sigue la historia de Morgan Grant, una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Ahora bien, pronto esa paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas.

“Springsteen: música de ninguna parte”- Estados Unidos- (Título original: “Springsteen: Deliver me from Nowhere”). 119 minutos.

“Springsteen: música en ninguna parte” es un filme que llega dierctamente desde Estados Unidos. Dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White retrata la gestacion del álbum “Nebraska”, de Bruce Springsteen, en 1982.

Embed

Se trata de una biografía que sigue la historia de Springsteen cuando era un joven músico en los albores de la fama mundial, tratando de reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Grabado en un viejo casete de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey, Nebraska refleja un periodo trascendental de su vida y está lleno de personajes perdidos en busca de una razón para creer.

“Chainsaw man - la película: arco de Reze” -Japón- (Título original: “Chainsaw Man The Movie: Reze Arc”). 100 minutos

Este jueves se estrena el filme de acción japonés Chainsaw Man, que continúa la exitosa serie de anime. La animación sigue la historia de Denji, un joven cazador de demonios que trabaja para la yakuza intentando saldar la deuda heredada de sus padres. Tras ser traicionado y asesinado por la organización, Denji pierde el conocimiento, pero su adorado perro-diablo con motosierra, Pochita, hace un pacto con él y lo salva, fusionándose y dando origen al imparable Chainsaw Man.

Embed

Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, aparece Reze, una misteriosa chica que cambiará el rumbo de su mundo. Denji deberá enfrentarse a su batalla más peligrosa hasta el momento.

“Super Wings: máxima velocidad” - Corea- (Título Original: “Superwings”). 89 minutos.

La historia sigue a Sky, el avión más rápido del mundo, que debe salvar el planeta del villano Billy Willy, quien trama un plan aterrador: secuestrar a las estrellas de YouTube y lanzarlas al espacio.

Embed

En un mundo donde los juguetes han perdido popularidad, Sky enfrentará desafíos que pondrán a prueba su valentía y rapidez. Esta animación de aventuras es ideal para ver en familia.

“El padre del año”- Estados Unidos- (Título Original: “Goodrich”) 111 minutos.

Protagonizada por Michael Keaton, Mila Kunis y Andie MacDowell, esta película combina comedia y drama para explorar la vida de Andy Goodrich, un personaje profundo cuyas experiencias familiares resultan tanto divertidas como emotivas. La cinta muestra cómo, incluso en los momentos más caóticos, surgen lecciones importantes sobre la paternidad y la humanidad.

Embed

La vida de Andy Goodrich (Michael Keaton) da un giro inesperado cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo solo a cargo de sus hijos. Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, Goodrich recibe apoyo de su hija del primer matrimonio, Grace (Mila Kunis), mientras aprende a enfrentar los desafíos y responsabilidades de criar a los pequeños.

“Los renacidos”- Argentina. 85 minutos.

Dirigida y escrita por Santiago Esteves, y protagonizada por Pedro Fontaine, Marco Antonio Caponi y Oscar de la Fuente, esta película policial combina intriga, tensión y drama familiar.

Embed

La historia sigue a dos hermanos enemistados involucrados en un oscuro negocio: ayudar a personas a fingir su propia muerte para luego trasladarlas a través de la frontera. Lo que parecía un plan meticulosamente calculado se convierte en una operación compleja y peligrosa, que pondrá en riesgo sus vidas y los obligará a definir el destino de la herencia familiar.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 22 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de octubre

“Teléfono negro 2” (Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña.

(Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. “Locamente” (Romance). 97 minutos: En esta comedia de Paolo Genovese, se explora la batalla de emociones y sentimientos que entran a jugar en la mente cuando se conoce a otra persona. Una dinámica que remite a "Intensa-mente", pero en versión live action y para adultos. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o la razón?

(Romance). 97 minutos: En esta comedia de Paolo Genovese, se explora la batalla de emociones y sentimientos que entran a jugar en la mente cuando se conoce a otra persona. Una dinámica que remite a "Intensa-mente", pero en versión live action y para adultos. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o la razón? “Frankie y los monstruos” (Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta.

(Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta. "Tron: Ares": (Acción) En esta nueva entrega de Tron, un sofisticado programa llamado Ares es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

>> Leer más: Puerto San Martín: la infraestructura del nuevo complejo cinematográfico con cine 4D está en su etapa final

Estrenos de septiembre en cartelera

“Una batalla tras otra”: (Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado.

(Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado. "Belén": (Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal.

(Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. “El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

>> Leer más: Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino

Estrenos más antiguos en cartelera

"Otro viernes de locos"

“Homo Argentum”

"Mascotas al rescate"

"Los tipos malos"

"Los cuatro fantásticos"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.