Estrenos de cine en Rosario: una comedia, una biopic con Jeremy Allen White y una novedosa película de terror

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
Este jueves llega a las salas de rosario una de las peliculas de terror mas originales del año. Dirigida por Ben Leonberg, “Good Boy” ha sorprendido en festivales internacionales por su propuesta única: una historia sobrenatural contada desde la perspectiva de un perro.
La historia sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado. Mientras Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias invisibles para los humanos. Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño, convirtiendo la lealtad en su arma más poderosa frente al horror.
Bajo la dirección de Colleen Hoover, la autora de Romper el círculo llega a los cines una nueva adaptación cinematográfica de un bestseller homónimo que explora el amor y la pérdida en una relación de madre e hija
El filme sigue la historia de Morgan Grant, una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Ahora bien, pronto esa paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas.
“Springsteen: música en ninguna parte” es un filme que llega dierctamente desde Estados Unidos. Dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White retrata la gestacion del álbum “Nebraska”, de Bruce Springsteen, en 1982.
Se trata de una biografía que sigue la historia de Springsteen cuando era un joven músico en los albores de la fama mundial, tratando de reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Grabado en un viejo casete de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey, Nebraska refleja un periodo trascendental de su vida y está lleno de personajes perdidos en busca de una razón para creer.
Este jueves se estrena el filme de acción japonés Chainsaw Man, que continúa la exitosa serie de anime. La animación sigue la historia de Denji, un joven cazador de demonios que trabaja para la yakuza intentando saldar la deuda heredada de sus padres. Tras ser traicionado y asesinado por la organización, Denji pierde el conocimiento, pero su adorado perro-diablo con motosierra, Pochita, hace un pacto con él y lo salva, fusionándose y dando origen al imparable Chainsaw Man.
Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, aparece Reze, una misteriosa chica que cambiará el rumbo de su mundo. Denji deberá enfrentarse a su batalla más peligrosa hasta el momento.
La historia sigue a Sky, el avión más rápido del mundo, que debe salvar el planeta del villano Billy Willy, quien trama un plan aterrador: secuestrar a las estrellas de YouTube y lanzarlas al espacio.
En un mundo donde los juguetes han perdido popularidad, Sky enfrentará desafíos que pondrán a prueba su valentía y rapidez. Esta animación de aventuras es ideal para ver en familia.
Protagonizada por Michael Keaton, Mila Kunis y Andie MacDowell, esta película combina comedia y drama para explorar la vida de Andy Goodrich, un personaje profundo cuyas experiencias familiares resultan tanto divertidas como emotivas. La cinta muestra cómo, incluso en los momentos más caóticos, surgen lecciones importantes sobre la paternidad y la humanidad.
La vida de Andy Goodrich (Michael Keaton) da un giro inesperado cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo solo a cargo de sus hijos. Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, Goodrich recibe apoyo de su hija del primer matrimonio, Grace (Mila Kunis), mientras aprende a enfrentar los desafíos y responsabilidades de criar a los pequeños.
Dirigida y escrita por Santiago Esteves, y protagonizada por Pedro Fontaine, Marco Antonio Caponi y Oscar de la Fuente, esta película policial combina intriga, tensión y drama familiar.
La historia sigue a dos hermanos enemistados involucrados en un oscuro negocio: ayudar a personas a fingir su propia muerte para luego trasladarlas a través de la frontera. Lo que parecía un plan meticulosamente calculado se convierte en una operación compleja y peligrosa, que pondrá en riesgo sus vidas y los obligará a definir el destino de la herencia familiar.
A la par de los estrenos que desembarcan el 22 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
Estrenos de octubre
Estrenos de septiembre en cartelera
Estrenos más antiguos en cartelera
