Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

La candidata de Fuerza Patria hizo un llamado a través de sus redes sociales “a no caer en ningún tipo de provocación y a evitar cualquier situación que opaque lo verdaderamente importante"

En un jueves marcado por los cierres de campaña y la presencia de Javier Milei en Rosario , la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp , hizo un llamado a través de sus redes sociales “ a no caer en ningún tipo de provocación y a evitar cualquier situación que opaque lo verdaderamente importante: el domingo el presidente tiene que ser derrotado en las urnas” .

Tepp dejó en claro que, mientras algunas organizaciones sindicales y sociales están convocando a marchar contra el acto de Milei, Fuerza Patria estará en otro punto de la ciudad realizando su propio cierre , con la modalidad de Asamblea Ciudadana que viene desarrollando en toda la campaña.

La concejala y cabeza de lista de Fuerza Patria dirigió un mensaje a “los rosarinos y rosarinas” en la recta final de la campaña, previo a las elecciones del 26 de octubre. “Milei decidió cerrar su campaña en nuestra ciudad porque sabe que el resultado electoral de Rosario define si su proyecto se profundiza o si le ponemos un freno” , afirmó Tepp.

En referencia al acto que el presidente prepara en el Parque España y a la movilización convocada en repudio a su presencia, la dirigente exhortó a “no caer en ningún tipo de provocación y evitar cualquier situación que opaque lo verdaderamente importante: este domingo el presidente tiene que ser derrotado en las urnas”.

Tepp remarcó además que “a este presente de angustia hay que oponerle la fuerza más poderosa que tenemos, que es la Fuerza Patria”, y agregó: “Este 26 marchemos a las urnas: la fuerza está en cada voto.”

Para cerrar, invitó a participar del acto final de campaña: “Para quienes nos quieran acompañar, hoy vamos a cerrar la campaña como la empezamos: con una Asamblea Ciudadana, haciendo lo que el presidente no hace ni va a hacer nunca: escuchar a nuestra gente. Los esperamos a las 18 hs en Rouillón y Gaboto”, concluyó Tepp.