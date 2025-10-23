La Capital | Política | Milei

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

La candidata de Fuerza Patria hizo un llamado a través de sus redes sociales “a no caer en ningún tipo de provocación y a evitar cualquier situación que opaque lo verdaderamente importante"

23 de octubre 2025 · 12:03hs
El presidente Javier Milei cerrará la campaña electoral en Rosario.

El presidente Javier Milei cerrará la campaña electoral en Rosario.

En un jueves marcado por los cierres de campaña y la presencia de Javier Milei en Rosario, la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, hizo un llamado a través de sus redes sociales “ a no caer en ningún tipo de provocación y a evitar cualquier situación que opaque lo verdaderamente importante: el domingo el presidente tiene que ser derrotado en las urnas”.

Tepp dejó en claro que, mientras algunas organizaciones sindicales y sociales están convocando a marchar contra el acto de Milei, Fuerza Patria estará en otro punto de la ciudad realizando su propio cierre, con la modalidad de Asamblea Ciudadana que viene desarrollando en toda la campaña.

La concejala y cabeza de lista de Fuerza Patria dirigió un mensaje a “los rosarinos y rosarinas” en la recta final de la campaña, previo a las elecciones del 26 de octubre. “Milei decidió cerrar su campaña en nuestra ciudad porque sabe que el resultado electoral de Rosario define si su proyecto se profundiza o si le ponemos un freno”, afirmó Tepp.

>> Leer más: Elecciones 2025: Caren Tepp dijo que la lista peronista le da continuidad a la renovación

En referencia al acto que el presidente prepara en el Parque España y a la movilización convocada en repudio a su presencia, la dirigente exhortó a “no caer en ningún tipo de provocación y evitar cualquier situación que opaque lo verdaderamente importante: este domingo el presidente tiene que ser derrotado en las urnas”.

Tepp remarcó además que “a este presente de angustia hay que oponerle la fuerza más poderosa que tenemos, que es la Fuerza Patria”, y agregó: “Este 26 marchemos a las urnas: la fuerza está en cada voto.”

Para cerrar, invitó a participar del acto final de campaña: “Para quienes nos quieran acompañar, hoy vamos a cerrar la campaña como la empezamos: con una Asamblea Ciudadana, haciendo lo que el presidente no hace ni va a hacer nunca: escuchar a nuestra gente. Los esperamos a las 18 hs en Rouillón y Gaboto”, concluyó Tepp.

Noticias relacionadas
pullaro sobre el acto de milei y la contramarcha: no nos traigan problemas de buenos aires a rosario

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

Javier Milei en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa.

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

El gobernador Maximiliano Pullaro pidió a los rosarinos que acompañen a su vice, Gisela Scaglia, que encabeza la lista de Provincias Unidas en las elecciones del domingo. 

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Las escalinatas del parque de España serán utilizadas como gradas por los asistentes al acto que encabezará Javier Milei.

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Ver comentarios

Las más leídas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Lo último

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió Pullaro en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental
Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante
OVACION

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio
La Región

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei
Política

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Ovación
Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Policiales
Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Ciudad
Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante
OVACION

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino 
Política

Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino 

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa