Tras días reportada como desaparecida, apareció Lourdes de Bandana

Su madre había hecho la denuncia al llevar 19 días sin contacto con Lourdes. Ahora la artista se reportó en redes sociales

La ex integrante de Bandana llevaba 19 días sin ver a su madre

Las últimas semanas fueron difíciles para la familia de Lourdes Fernández , la ex integrante de Bandana . Hacía 19 días que su madre no tenía contacto con ella y el martes hizo una denuncia en la comisaría porque temía por su integridad física. Finalmente, la artista apareció y se reportó en sus redes sociales para darle tranquilidad a sus seguidores.

“Estoy perfecta”, anunció Lourdes en su cuenta de Instagram a través de un video. Su madre, Mabel, había estado realmente intranquila ya que no veía físicamente a la cantante desde el 4 de octubre. Su último contacto había sido el 19 de octubre, Día de la Madre, pero por vía telefónica. Es por esto que Mabel la dio como desaparecida.

Pero a pesar de no haber sido vista físicamente, lo cierto es que la cantante sí se había mantenido activa en sus redes sociales . El domingo 19 había posteado una foto con su madre por su día, y hace algunas horas posteos referidos a Leandro Esteban García Gómez, su expareja. Según se supo, cuando la policía se acercó a la casa de Lourdes, su expareja había atendido en un estado alterado y declaró que ella ya no vivía allí.

Preocupación de la madre de una de las Bandana

Cuando su madre se acercó a la comisaría, una de sus preocupaciones era justamente el pasado de violencia de género que habría sufrido su hija.

“Lourdez tuvo problemas con las adicciones y con una expareja tuvo una relación muy tormentosa. Ella misma había contado entre lágrimas en un video los episodios de violencia que había sufrido”, recordó una panelista de América en su programa.

Sin embargo, según declaró Lourdes en el video recientemente publicado, ella se encuentra “perfecta” y agradeció la preocupación.