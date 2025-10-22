Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino por la causa de lavado de dinero

Los operativos fueron ordenados por la fiscalía federal de San Isidro. Buscan rastrear fondos ligados al empresario detenido “Fred” Machado

El diputado José Luis Espert está siendo investigado por lavado de dinero

La causa que investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero dio un nuevo paso este miércoles con una serie de allanamientos en Pergamino , la ciudad natal del economista y exdiputado libertario. Las medidas fueron ordenadas por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez , quien lleva adelante la investigación por el pago de 200.000 dólares que Espert habría recibido del empresario Guillermo “Fred” Machado , detenido y acusado por narcotráfico internacional .

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR , los operativos fueron una continuación del allanamiento realizado el 9 de octubre en la vivienda de Espert en San Isidro, tras revelarse sus vínculos con Machado. El empresario se encuentra actualmente detenido en la Argentina, mientras se tramita un pedido de extradición a los Estados Unidos .

Los procedimientos se centraron en un estudio contable ubicado en la calle Merced al 1200 de Pergamino , propiedad del contador Fernando Escobar , amigo del exdiputado y vinculado profesionalmente con él . En ese lugar, según precisaron las fuentes, Espert tendría fijado su domicilio fiscal .

“En el oficio de la fiscalía figuraba que buscaban información relacionada a Fred Machado”, señaló un testigo del operativo. Los allanamientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional , quienes también inspeccionaron otros domicilios vinculados al contador y al entorno del exlegislador.

El estudio contable estaba cerrado al momento del operativo, con un cartel en la puerta que rezaba “Hoy cerrado”. Los agentes se llevaron documentación contable y dispositivos electrónicos para su análisis.

Una trama que une política y negocios

De acuerdo con la investigación, Espert habría recibido al menos 200.000 dólares en una cuenta a su nombre en el banco Morgan Stanley, como parte de un acuerdo financiero de un millón de dólares con Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Además, el empresario le habría cedido una camioneta blindada y un avión privado, en el que Espert reconoció haber volado al menos 35 veces. En una entrevista reciente, el propio economista admitió haberse fotografiado en la pileta de la casa de Machado.

La exjefa de prensa del exdiputado, Clara Montero Barré, declaró que durante la campaña presidencial Espert utilizaba con frecuencia el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia, algo que, según relató, “incomodó a los aportantes”.

Renuncia y licencia política

Tras la difusión de los vínculos con Machado, Espert renunció a su candidatura y pidió licencia en la Cámara de Diputados, donde presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las más relevantes del cuerpo legislativo.

Fuentes judiciales indicaron que los nuevos allanamientos buscan determinar el alcance de los aportes de Machado y rastrear eventuales transferencias de fondos que puedan configurar el delito de lavado de dinero.

La fiscalía de Domínguez continúa analizando los movimientos financieros del exlegislador y del empresario, mientras se espera que en los próximos días declaren nuevos testigos vinculados a la campaña presidencial de 2019.