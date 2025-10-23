Netflix: la serie italiana de cuatro capítulos que nadie se quiere perder

Basada en hechos reales, la producción sigue la historia de un asesino en serie que atemorizó a Florencia (Italia) desde 1968 hasta 1985

Los asesinos en serie parecen una figura casi exclusiva de las producciones estadounidenses, pero en esta ocasión una nueva historia italiana llegó a Netflix y está causando furor . La miniserie sigue los pasos de un aterrador asesino que aterrorizó Italia durante casi dos décadas y promete enganchar a los espectadores en tan solo cuatro capítulos.

“El monstruo de Florencia” es la nueva serie de Netflix , creada y dirigida por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima (“Gomorra: la serie”). “Un asesino en serie elige como víctimas a parejas jóvenes y, por años, siembra el terror en Italia” , adelanta su sinopsis.

La miniserie utiliza como base los asesinatos que tuvieron lugar entre 1968 y 1985 en Florencia , y cuenta la historia de un caso que siguió abierto hasta hace poco. En esta, se combina la reconstrucción histórica con el suspenso ficcional.

De qué se trata “El monstruo de Florencia”

“El monstruo de Florencia” sigue las pistas de un asesino en serie que desde 1968 hasta 1985 generó un terror inimaginable en Italia. Su principal objetivo eran las parejas jóvenes que se alejaban de la ciudad en búsqueda de lugares privados. Es por esto que sus crímenes eran homicidios dobles, normalmente ejecutados con el mismo modus operandi.

Estas muertes mantuvieron a la población y a las autoridades extremadamente alerta. Durante mucho tiempo nadie pudo encontrar soluciones claras a los casos. En la serie, los espectadores siguen la investigación policial y sus momentos: los cuerpos hallados, el arma recurrente y las pistas que van apareciendo.

La miniserie explora, además, la faceta social de este período, el miedo generalizado y la desesperación de no poder frenar al culpable. A pesar de encontrar pistas y delimitar una lista de sospechosos, la justicia tuvo enormes dificultades para identificar al responsable y esa sensación de impotencia e incertidumbre acompaña cada capítulo.

En suma, en “El monstruo de Florencia” los espectadores no solo seguirán los pasos de uno de los más brutales asesinos italianos, sino que para eso se adentrarán en la Italia de los setenta con toda su sensibilidad y sus entramados de poder característicos.

