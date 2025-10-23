La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: la serie italiana de cuatro capítulos que nadie se quiere perder

Basada en hechos reales, la producción sigue la historia de un asesino en serie que atemorizó a Florencia (Italia) desde 1968 hasta 1985

23 de octubre 2025 · 12:32hs
La miniserie de suspenso se encuentra entre lo más visto en Netflix

La miniserie de suspenso se encuentra entre lo más visto en Netflix

Los asesinos en serie parecen una figura casi exclusiva de las producciones estadounidenses, pero en esta ocasión una nueva historia italiana llegó a Netflix y está causando furor. La miniserie sigue los pasos de un aterrador asesino que aterrorizó Italia durante casi dos décadas y promete enganchar a los espectadores en tan solo cuatro capítulos.

“El monstruo de Florencia” es la nueva serie de Netflix, creada y dirigida por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima (“Gomorra: la serie”). “Un asesino en serie elige como víctimas a parejas jóvenes y, por años, siembra el terror en Italia”, adelanta su sinopsis.

La miniserie utiliza como base los asesinatos que tuvieron lugar entre 1968 y 1985 en Florencia, y cuenta la historia de un caso que siguió abierto hasta hace poco. En esta, se combina la reconstrucción histórica con el suspenso ficcional.

>>Leer más: Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

De qué se trata “El monstruo de Florencia”

“El monstruo de Florencia” sigue las pistas de un asesino en serie que desde 1968 hasta 1985 generó un terror inimaginable en Italia. Su principal objetivo eran las parejas jóvenes que se alejaban de la ciudad en búsqueda de lugares privados. Es por esto que sus crímenes eran homicidios dobles, normalmente ejecutados con el mismo modus operandi.

Estas muertes mantuvieron a la población y a las autoridades extremadamente alerta. Durante mucho tiempo nadie pudo encontrar soluciones claras a los casos. En la serie, los espectadores siguen la investigación policial y sus momentos: los cuerpos hallados, el arma recurrente y las pistas que van apareciendo.

La miniserie explora, además, la faceta social de este período, el miedo generalizado y la desesperación de no poder frenar al culpable. A pesar de encontrar pistas y delimitar una lista de sospechosos, la justicia tuvo enormes dificultades para identificar al responsable y esa sensación de impotencia e incertidumbre acompaña cada capítulo.

En suma, en “El monstruo de Florencia” los espectadores no solo seguirán los pasos de uno de los más brutales asesinos italianos, sino que para eso se adentrarán en la Italia de los setenta con toda su sensibilidad y sus entramados de poder característicos.

>>Leer más: Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Tráiler de “El monstruo de Florencia”

Embed

Noticias relacionadas
La miniserie consta de cinco capítulos y esta basada en una novela de Tamara Trottner

Netflix arrasa con "Nadie nos vio partir", la serie mexicana basada en un caso real de secuestro familiar

Griselda Siciliani vuelve a ponerse en la piel de Vicky para la tercera temporada de Envidiosa en Netflix

"Envidiosa": Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrenará la tercera temporada

Keira Knightley protagoniza el thriller psicológico más visto en Netflix

Netflix: la película de suspenso más vista con Keira Knightley a la cabeza

La serie de drama que consta de ocho capítulos y es una crítica a la sociedad estadounidense de los 90

Netflix: "Reclutas", la serie furor basada en una historia real del ejército estadounidense

Ver comentarios

Las más leídas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Lo último

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió Pullaro en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental
Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante
OVACION

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Por Matías Petisce
La Región

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei
Política

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Ovación
Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Policiales
Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Ciudad
Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante
OVACION

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino 
Política

Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino 

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral