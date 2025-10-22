Se estrena en cines "Good Boy", una película de terror desde el punto de vista de un perro

Por su original narrativa, el thriller sorprendió a la crítica y al público en diversos festivales internacionales. Esta jueves llega a las salas rosarinas

Indy, el protagonista de la película "Good Boy", que se podrá ver en los cines en Rosario desde este jueves

Una película de terror con una propuesta inédita llega este jueves a los cines de Rosario . Se trata de “Good Boy”, thriller paranormal que no se parece a ningún otro: toda la historia está narrada desde el punto de vista de un perro.

El protagonista de “Good Boy” es Indy, la mascota y el mejor amigo de Todd, personaje interpretado por el actor Shane Jensen. La historia comienza cuando el humano y su perro se mudan de la ciudad a una antigua granja.

El filme es la ópera prima de Ben Leonberg. Cuenta con guiOn del propio Leonberg y Alex Cannon. Aunque se trata de una película independiente, su narrativa original sorprendió a la crítica y al público tras su presentación en diversos festivales de cine.

Un dato interesante de “Good Boy” es que Indy, el “perro-actor”, en la vida real es la mascota de Leonberg, director y guionista.

De qué trata “Good Boy”

La historia sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado.

Mientras Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias invisibles para los humanos. Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño, convirtiendo la lealtad en su arma más poderosa frente al horror.

El elemento novedoso del thriller paranormal, que le valió elogios en festivales internacionales, es que todo el relato de la producción audiovisual se da a través de los ojos de Indy, el perro protagonista. Según contó el realizador, este enfoque requirió un proceso de filmación extenso y adaptado a las necesidades del can, lo que elevó la producción a 400 días distribuidos a lo largo de tres años.

Otro punto llamativo del filme es su duración: "Good Boy" es una película de una hora y trece minutos. Este aspecto la diferencia en la era de películas de más de dos horas en promedio.

La respuesta del público

"Good Boy" tuvo su estreno mundial en el festival South by Southwest en marzo de 2025. A partir de esa primera proyección, su popularidad creció rápidamente. En mayo, la plataforma Shudder (dedicada al cine de género, no disponible en Argentina) adquirió los derechos para su distribución en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, permitiendo que el filme llegue a territorios clave y sume espectadores. La distribuidora BF fue la encargada de hacer que la película tenga estreno comercial en Argentina.



Actualmente, "Good Boy" cosecha una calificación del 95% en la plataforma de críticas Rotten Tomatoes.