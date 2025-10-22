La Capital | Zoom | película

Se estrena en cines "Good Boy", una película de terror desde el punto de vista de un perro

Por su original narrativa, el thriller sorprendió a la crítica y al público en diversos festivales internacionales. Esta jueves llega a las salas rosarinas

22 de octubre 2025 · 15:02hs
Indy

Indy, el protagonista de la película "Good Boy", que se podrá ver en los cines en Rosario desde este jueves

Una película de terror con una propuesta inédita llega este jueves a los cines de Rosario. Se trata de “Good Boy”, thriller paranormal que no se parece a ningún otro: toda la historia está narrada desde el punto de vista de un perro.

El protagonista de “Good Boy” es Indy, la mascota y el mejor amigo de Todd, personaje interpretado por el actor Shane Jensen. La historia comienza cuando el humano y su perro se mudan de la ciudad a una antigua granja.

El filme es la ópera prima de Ben Leonberg. Cuenta con guiOn del propio Leonberg y Alex Cannon. Aunque se trata de una película independiente, su narrativa original sorprendió a la crítica y al público tras su presentación en diversos festivales de cine.

Embed

>> Leer más: Netflix: un clásico de terror de tan solo 90 minutos

Un dato interesante de “Good Boy” es que Indy, el “perro-actor”, en la vida real es la mascota de Leonberg, director y guionista.

De qué trata “Good Boy”

La historia sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado.

Mientras Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias invisibles para los humanos. Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño, convirtiendo la lealtad en su arma más poderosa frente al horror.

El elemento novedoso del thriller paranormal, que le valió elogios en festivales internacionales, es que todo el relato de la producción audiovisual se da a través de los ojos de Indy, el perro protagonista. Según contó el realizador, este enfoque requirió un proceso de filmación extenso y adaptado a las necesidades del can, lo que elevó la producción a 400 días distribuidos a lo largo de tres años.

Otro punto llamativo del filme es su duración: "Good Boy" es una película de una hora y trece minutos. Este aspecto la diferencia en la era de películas de más de dos horas en promedio.

La respuesta del público

"Good Boy" tuvo su estreno mundial en el festival South by Southwest en marzo de 2025. A partir de esa primera proyección, su popularidad creció rápidamente. En mayo, la plataforma Shudder (dedicada al cine de género, no disponible en Argentina) adquirió los derechos para su distribución en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, permitiendo que el filme llegue a territorios clave y sume espectadores. La distribuidora BF fue la encargada de hacer que la película tenga estreno comercial en Argentina.

Actualmente, "Good Boy" cosecha una calificación del 95% en la plataforma de críticas Rotten Tomatoes.

Noticias relacionadas
Josh OConnor protagoniza Mente maestra, uno de los estrenos ya disponibles en las salas de cine rosarinas

Estrenos de cine en Rosario: dramas extranjeros, una secuela de terror y animaciones

Con The Eras Tour, Taylor Swift rompió una incontable cantidad de récords

Taylor Swift anunció una serie y una película de "The Eras Tour": todo lo hay que saber

rocio robles, la rosarina que conquisto a adrian suar: del carnaval de barrio a la tv y su amor por central

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

El líquido táctil es una de las obras que se podrá ver este fin de semana como parte de la agenda de teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Ver comentarios

Las más leídas

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Lo último

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Impacto en las industrias santafesinas: las importaciones en línea blanca, automotriz y calzado crecieron 78,5%

Impacto en las industrias santafesinas: las importaciones en línea blanca, automotriz y calzado crecieron 78,5%

Una historia de perseverancia: la triatleta rosarina que ganó la última Maratón La Capital

Una historia de perseverancia: la triatleta rosarina que ganó la última Maratón La Capital

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Uno de los acusados por la muerte en ocasión de robo de Lucas Cicarelli fue considerado inimputable aunque restan peritajes forenses para confirmar su situación

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei
La Ciudad

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Ovación
Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Policiales
Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

La Ciudad
Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Javkin se refirió al boleto de colectivo: Nuestra idea es mantener la tarifa

Javkin se refirió al boleto de colectivo: "Nuestra idea es mantener la tarifa"

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Economía

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia
Policiales

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla
Información General

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario
Economía

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo