Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

La suerte no estuvo del lado de los jugadores y el pozo vacante alcanzó una cifra histórica luego del sorteo de este miércoles

23 de octubre 2025 · 08:59hs
El Siempre Sale tuvo 32 ganadores. Resultados del Quini 6 del miercoles 22 de octubre

El Siempre Sale tuvo 32 ganadores. Resultados del Quini 6 del miercoles 22 de octubre

El sorteo 3.315 del Quini 6 se llevó a cabo este miércoles 22 de octubre, donde las modalidades Tradicional, Revancha y La Segunda quedaron vacantes, lo que provocó que el pozo acumulado llegué a $8.900.000.000, el récord histórico.

Por otro lado, el Siempre Sale otorgó más de 7 millones de pesos a 32 apostadores, quienes acertaron cinco números.

La próxima edición se realizará este domingo 26 desde las 21.15. Para aquellos que deseen participar, deben realizar sus apuestas en las plataformas digítales habilitadas o agencias oficiales.

A continuación, los resultados:

Tradicional

Números sorteados: 37 - 44 - 38 - 10 - 02 - 04

El pozo quedó vacante con más de $ 2.142 millones.

La Segunda

Números sorteados: 06 - 30 - 25 - 31 - 44 - 07

El pozo quedó vacante con más de $ 1.187 millones.

Revancha

Números sorteados: 38 - 20 - 15 - 14 - 40 - 03

El pozo quedó vacante con más de $ 4.053 millones.

Siempre Sale

Números sorteados: 12 - 11 - 40 - 31 - 19 - 01

Hubo 32 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $7 millones cada uno.

Pozo extra

860 apostadores acertaron seis aciertos y se llevarán $151.162,79.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Los resultados del Quini 6 del miércoles 15 de octubre

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

El pozo millonario que se jugará el próximo miércoles

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

Un santafesino se llevó más de 100 millones de pesos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Lo último

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió el gobernador de Santa Fe en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes
Información General

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura
Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves
Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"
Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales