Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar la presencia de Milei

Desde las 17.30 horas hay una concentración en Plaza de la Cooperación (Tucumán y Mitre ) para luego marchar hasta la plaza Guernica

Este jueves el presidente Javier Milei llegará a Rosario para el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza . Acompañado de funcionarios del gabinete y de los candidatos de Santa Fe del espacio libertario, el mandatario hablará ante sus seguidores en la zona de las escalinatas del parque España. Ante esta movida, sindicatos y organizaciones sociales marcharán en repudio a la presencia del jefe de Estado.

Junto al primer mandatario, participarán de la convocatoria su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (aspirante a senadora por Caba), y otros integrantes del gabinete, a la par de candidatos de los restantes distritos. En La Libertad Avanza pretenden cosechar tres o cuatro de las nueve bancas que Santa Fe pondrá en juego en los inminentes comicios.

En el acto estará Agustín Pellegrini , quien encabeza la lista de diputados nacionales por la lista libertaria. Al acto, programado a las 19, se sumarán la jefa de LLA en la provincia, la diputada nacional Romina Diez , y Las Fuerzas del Cielo, lideradas por el influencer conocido como el Gordo Dan .

Bajo el lema " Milei persona no grata ", un amplio abanico de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y de jubilados se manifestarán por la zona del Parque España.

Rosario fue punto de partida. En 2021 nos reunimos por primera vez, cuando todo era apenas una idea, una convicción y un sueño compartido. Hoy, cuatro años después, volvemos al mismo lugar, pero con una fuerza que se hizo movimiento, y un movimiento que se convirtió en historia.…

Gremios del Transporte nucleados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) regional Rosario (Recolectores, Dragado y Balizamiento, Camioneros de Santa Fe, Cadetes de Rosario, Marina Mercante, Conductores Navales nucleados en Siconara), junto a organizaciones sociales (CCC , Movimiento Evita, UTEP) y gremios de la CTA (Coad y ATE Rosario) concentran este jueves en la Plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán) desde las 17.30, para luego marchar al parque España.

Producto de los cortes en la zona, tiene previsto llegar al menos hasta la plaza Guernica, de Mitre y Salta.

El Presidente y sus acólitos del odio vienen a Rosario a cerrar una campaña electoral signada por el narcoescándalo.

Organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles de Rosario concentramos el 23/10, 17.30hs en Mitre y Tucumán.

Reclamos a Milei

“Durante estos años y bajo este gobierno nacional, el pueblo ha sufrido un constante e incesante maltrato, psicológico, económico y político, junto a gobernadores que ahora tratan de despegarse, pero a la hora de apoyar no han dudado ni dudan en hacer levantar las manos a sus legisladores, sin importarles, jubilados, educación ni discapacidad”, señalaron las organizaciones convocantes. Y agregaron que la política del líder libertario "pone al país en un contexto internacional irracional, que humilla nuestra independencia, lamiendo la botas de Trump solamente para mantener sus mesiánicas ideas".

Por último la CATT avisó: “Sabiendo su intención de visitar nuestra ciudad en apoyo a sus secuaces de LLA, hacemos saber que esta Confederación vuelve a declararlo persona no grata y que ante su presencia nos movilizaremos y llevaremos adelante toda acción necesaria contra este gobierno de Milei, insensible, mentiroso, ladrón y vendepatria”